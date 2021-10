Nintendo lance trois nouveaux sites Web Zelda pour célébrer le jeu et la montre

Ce ne sont peut-être que nous, les journalistes de jeux, qui avons chaud sous le col pour le tout nouvel art clé de Zelda, mais cette journée est extrêmement spéciale pour nous : Nintendo vient de publier trois nouveaux sites Web pour The Legend of Zelda, Zelda II et Link’s. Réveil pour nous préparer tous à la sortie du Zelda Game & Watch en novembre. Et ils regorgent de nouveaux atouts. Des actifs délicieux en haute résolution. MIAM.

Les trois sites Web sont en japonais, mais avec la puissance des outils de traduction de l’IA, nous pouvons à peu près comprendre que chacun est conçu pour nous présenter les trois premiers jeux Zelda, les personnages et les monstres que vous combattrez en cours de route. Il y a même des indices en cas de blocage, et les manuels originaux à télécharger (également en japonais) !

La plupart des illustrations ne sont pas « nouvelles » comme dans « jamais vues auparavant », mais des redessins et des numérisations de haute qualité d’illustrations manuelles, avec des couleurs plus vives — jetez un œil :





Vous pouvez trouver les trois sites Web sur le site de Nintendo Japon : Legend of Zelda, Zelda II et Link’s Awakening. Les manuels sont disponibles en bas de chaque page, mais vous pouvez également les lire ici : Legend of Zelda, Zelda II et Link’s Awakening.