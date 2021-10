Nintendo lance un abonnement premium à double prix avec du contenu exclusif pour Nintendo Switch, agaçant les fans | Jeux

Nous connaissons déjà le prix et la date de sortie du nouvel abonnement en ligne de Nintendo, que les utilisateurs de Nintendo Switch n’ont pas du tout aimé.

Après la mort du bien-aimé et tant attendu Satoru Iwata, Nintendo a connu un tournant dans sa politique expansive, abandonnant son statut d’entreprise traditionnelle pour adopter des formules d’abonnement en ligne, des micropaiements, des jeux numériques, etc.

Maintenant, il nous surprend avec quelque chose que nous n’avons jamais vu auparavant : un pack d’extension pour un abonnement mensuel.

Et cela vient avec la controverse: coûte le double de l’abonnement standard, mais son contenu n’est disponible que dans ce forfait d’abonnement :

Pendant longtemps, pour jouer en ligne sur Nintendo Switch, il faut payer un abonnement en ligne d’une valeur de 19,99 euros par an (un compte).

En plus du jeu en ligne, il propose quelques extras, comme enregistrez des jeux dans le cloud ou jouez à des jeux NES et SNES gratuits.

À partir du 26 octobre, les utilisateurs de Nintendo Switch pourront acheter un Pack d’extension, combien ça coûte 39,99 € par an pour un compte individuel, ou 69,99 € par an pour un abonnement familial jusqu’à 8 comptes.

Si vous possédez déjà Nintendo Switch Online, vous pouvez ajouter le pack d’extension en payant le montant proportionnel, en fonction des mois que vous avez déjà contractés.

Et que contient cet abonnement premium pour qu’il coûte le double ? Puis jeux gratuits Nintendo 64 et SEGA Megadrive et extensions de jeux gratuites, comme l’extension Animal Crossing appelée Happy Home Paradise qui, si vous l’achetez séparément, coûte 24,99 euros.

Il est important de savoir que jeux gratuits de NES, SNES, Nintendo 64, etc. ils ne sont disponibles que tant que vous payez l’abonnement. Si vous arrêtez de le faire, ils disparaissent.

L’annonce n’a pas du tout aimé les fans, comme vous pouvez le voir dans les évaluations vidéo. Il faut deux fois plus de votes négatifs que positifs.

Il est vrai qu’il existe des abonnements payants sur le reste des consoles, et qu’ils sont encore plus chers. Mais ces abonnements incluent des remises sur les achats de nouveaux jeux, et des cadeaux de jeux relativement modernes, de la génération actuelle.

En échange Nintendo propose des jeux de ses consoles classiques d’il y a 30 ans, auquel presque tout le monde a déjà joué, car ils ont été imités sur presque toutes leurs consoles précédentes.

Mais ce qui dérange le plus ses fans, c’est que les abonnements ont un contenu qui ne peut être obtenu d’aucune autre manière, quelque chose qui n’arrive pas dans la compétition.

Par exemple Nintendo ne vous permet pas de faire une copie des jeux de vos jeux sur une clé USB ou une clé USB, uniquement vers le cloud, si vous vous abonnez. Mais si la console plante et que vous n’êtes pas abonné, vous perdez tous les jeux pour toujours.

Et surtout, ne permet pas d’acheter ou de louer les jeux de NES, SNES, Nintendo 64, etc., en dehors de l’abonnement. C’est cette obligation de s’abonner pour accéder à certains jeux qui irrite le plus les fans.

Nous verrons l’acceptation qu’il a lorsque le Pack d’extension est disponible, le 26 octobre.