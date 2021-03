Nintendo lance un nouvel outil iPhone pour vous aider à montrer votre île Animal Crossing

Fier de votre temps passé avec Animal Crossing: New Horizons sur Nintendo Switch? Nintendo a maintenant lancé un nouvel outil pour vous aider à montrer votre île Animal Crossing, baptisé «Island Tour Creator». Il est disponible aujourd’hui sur votre iPhone via le navigateur Web.

Bien qu’il soit déjà possible de partager l’île de votre Animal Crossing sur les réseaux sociaux et même d’inviter des amis à venir, il est maintenant possible d’ajouter un style sur le thème d’Animal Crossing à ce que vous avez capturé.

Utilisation de Island Tour Creator

Il existe deux types de créations que vous pouvez réaliser avec cette fonctionnalité: Island Poster et Island Trailer.

Affiche de l’île: Créez une affiche amusante pour mettre en valeur les meilleures caractéristiques de votre île à l’aide d’une capture d’écran et d’un slogan.

Bande-annonce de l’île: Créez une bande-annonce vidéo montrant les points forts de votre île à l’aide de captures d’écran ou de vidéos du jeu que vous avez capturées.

Pour commencer à créer votre affiche ou votre bande-annonce, vous aurez besoin de captures d’écran ou de vidéos du jeu Animal Crossing: New Horizons créé à l’aide d’une console Nintendo Switch. Vous pouvez utiliser des fichiers multimédias enregistrés sur votre iPhone ou depuis Twitter, mais ils doivent provenir d’Animal Crossing, sinon, Nintendo ne vous laissera pas l’utiliser.

Ensuite, vous pouvez ajouter des motifs et tout ce qui est mignon pour votre affiche de l’île. Pour partager les remorques de l’île, vous devez télécharger la bande-annonce à envoyer à un ami. Si vous envoyez uniquement l’URL du site Web, le destinataire ne pourra pas la voir.

Nintendo a fait la promotion d’un peu de ce que vous pouvez faire avec Island Tour Creator, comme créer des affiches et des vidéos amusantes avec du contenu capturé sur le jeu, avec une annonce sur Twitter.

Vous pouvez commencer à utiliser l’outil Island Tour Creator sur votre iPhone ici.

