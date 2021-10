Nintendo lance une démo gratuite de Metroid Dread pour Nintendo Switch

Image : Nintendo

La plupart des gens qui ont joué à Metroid Dread disent que le jeu est très bon, mais que se passe-t-il si vous n’êtes pas l’une de ces personnes, et pour une raison quelconque, ne faites pas confiance à ces personnes ? Eh bien, maintenant, vous pouvez simplement télécharger une partie du jeu gratuitement et l’essayer par vous-même.

Nintendo, qui a dû se réveiller ce matin en pensant que c’était en 1999 et que c’était encore une chose tout à fait normale et courante dans ce secteur, vient d’annoncer la décision surprise sur son site Web :

Cet Halloween, déguisez-vous en Samus Aran et voyez ce qui se passe dans la nuit sur la planète ZDR avec une bouchée amusante du jeu Metroid™ Dread. Téléchargez dès maintenant la démo gratuite depuis Nintendo.com ou Nintendo eShop sur votre appareil !

Faites l’expérience de l’isolement inquiétant d’un monde extraterrestre éloigné, affrontez une menace mécanique implacable et frayez-vous un chemin à travers une section de ce que Shacknews appelle « une explosion de science-fiction brillante que les fans et les nouveaux arrivants apprécieront plus que probablement ».

Si vous avez besoin de plus de Metroid Dread dans votre seau de friandises, vous pouvez acheter le jeu complet dès aujourd’hui.