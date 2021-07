Nintendo Leak révèle des jeux Wii mis au rebut, y compris un titre Metroid d’Intelligent Systems

Vous vous souvenez du « Gigaleak » de l’année dernière, lorsque toutes sortes de données et d’informations secrètes des coffres de Nintendo ont trouvé leur chemin en ligne ? Eh bien, il semble qu’on en découvre encore plus, y compris un certain nombre de projets Wii qui ont finalement été abandonnés.

Beaucoup de ces titres inédits sont intrigants, mais certains seront particulièrement intéressants pour les fans de Nintendo. L’un d’eux est le « Projet X », un Zelda jeu de Retro dont nous avons parlé en détail plus tôt dans la journée, mais un autre qui a attiré notre attention est un Metroid jeu qui devait être développé par Intelligent Systems, le studio le plus connu pour ses travaux sur Emblème du feu, Mario de papier, et WarioGuerree. Oh mon.

Partagé dans un fil de discussion sans cesse croissant par l’utilisateur de Resetera, MondoMega, voici les projets Wii annulés signalés et d’autres petits morceaux intéressants repérés jusqu’à présent (si vous voulez éviter d’entendre parler de trop de jeux qui n’étaient jamais censés voir le jour , c’est maintenant votre chance de retourner en sécurité).

– ‘Tennis’ pour Wii ; suppose que cela a été plié dans Wii Sports.

– Excitetruck est connu comme « la course la plus difficile au monde » ; les notes disent “Un jeu de course qui ressemble à une version camion 4 roues motrices d’Excitebike avec des graphismes réalistes.”; Je suppose qu’ils ont pensé qu’ils devraient en fait mettre Excite dans le titre.

– Project Hammer est répertorié comme ‘Hammer Man’. Notes dit “Visant à créer un jeu de type Dynasty Warriors qui se vendra en Amérique du Nord.”

– Fire Emblem Radiant Dawn s’appelle simplement “Fire Emblem GC 2”. La note dit “La direction est d’augmenter la portion de film, ce qui a été bien reçu par les utilisateurs dans la version GC.”

– Sphère, jeu n-space inédit, est évoqué. “Action d’infiltration d’espions féminins. Commutation de type Metal Gear entre plusieurs caméras distantes”.

– ‘Metroid’, développé par Intelligent Systems. Les notes disent « Libérez quelque temps après Metroid Prime ».

– « Projet X » par Retro Studios ; le “jeu d’action mettant en scène le cheik de Zelda : Ocarina of Time”.

– ‘KNIGHT Wars’ de Kuju; “Stratégie basée sur la fantaisie avec les atouts de Battalion Wars.”

– Super Smash Bros. Brawl est répertorié comme ‘Project Sora’, développé par HAL et Game Arts.

– « thème de combat à l’épée » développé par Y’sK ; aucune idée de quel jeu il s’agit.

– Mario Strikers Charged (appelé ‘Super Mario Strikers 2’) visait intentionnellement un lancement dans l’UE en premier, et visait à être un titre de lancement (ce qu’il a raté).

– ‘Revo R’ de HAL. Les notes disent “Visant des graphismes de style Pop Art”, ce qui a fait penser qu’il s’agissait de ce jeu Kirby inédit, mais le genre est répertorié comme Racing.

– « Jump Super Stars » pour Wii ? Développeur répertorié comme Ganbarion.

– ‘DDR Mario 2’ sur Wii. Le développeur est Konami, évidemment.

MondoMega dévoile également une variété de titres de travail pour les jeux DS, tels que ‘Tingle RPG’ qui serait naturellement devenu Rosy Rupeeland de Freshly-Picked Tingle; un jeu appelé ‘Plucker’ qui a apparemment été proposé par le créateur de Magic the Gathering, Richard Garfield; et suggère que Captain Rainbow de Wii était à l’origine répertorié comme un jeu GameCube.

Si vous souhaitez en savoir plus, la fuite a également levé le voile sur certains des premiers concepts de la télécommande Wii ; Sinon, rejoignez-nous pour rêver d’une version des systèmes intelligents de Metroid dans les commentaires ci-dessous.