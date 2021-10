Nintendo Leaker suggère que le prix du pack d’extension de Switch Online pourrait être lié aux « coûts de licence »

Image : La vie de Nintendo

Nintendo a levé hier le voile sur le prix de son nouveau « Pack d’extension » pour le service Switch Online, et si vous avez vu notre sondage auprès des lecteurs sur le sujet, cela pourrait être un peu trop cher pour certains.

Alors, qu’est-ce que c’est et pourquoi Nintendo facture-t-il les prix de ce nouveau module complémentaire – comprenant une bibliothèque de jeux Nintendo 64 et Sega Mega Drive, ainsi qu’un accès au nouveau Traversée d’animaux DLC ? Selon Emily Rogers, collaboratrice de NWR et responsable de la fuite de Nintendo, la raison « probable » et le « principal coupable » seraient les coûts de licence.

En fait, Sega n’était apparemment pas un « grand fan » du service de console virtuelle de la Wii à l’époque en raison des « faibles ventes » et de divers autres problèmes, donc Nintendo aurait déboursé pas mal d’argent pour le Mega. Bibliothèque Drive/Genesis cette fois-ci :

« Les coûts de licence sont probablement le principal responsable du prix audacieux de l’expansion de NSO. J’ai entendu dire que Sega était très, très bien payé. C’est pourquoi Sega n’a pas pris en charge Wii U VC.

Les dépenses d’argent ne s’arrêtent pas là – avec Rogers notant en outre dans un tweet de suivi comment les jeux sur le même service d’autres sociétés devraient également être autorisés, et tout s’additionne! Et puis il y a l’arrangement de Nintendo avec Rare et Microsoft pour Banjo – Kazooie sur la bibliothèque Nintendo 64…

« Les titres de tiers (Konami, Capcom) sont également sous licence pour Genesis NSO. Les coûts de licence commencent donc à s’accumuler après un certain temps. Et qui sait quel accord/arrangement de licence Nintendo avait avec Rare/Microsoft… »

Rogers a déjà joué un rôle dans certaines fuites de Nintendo telles que Mario + Lapins Crétins : Bataille du Royaume et Les étoiles de Super Mario 3D, et a récemment fourni des détails précis sur le modèle Switch OLED avant sa sortie. Pensez-vous qu’elle est sur l’argent ici? Pensez-vous que les « coûts de licence » sont la principale raison du « prix audacieux » du pack d’extension NSO ?

Comme toujours, laissez vos propres pensées dans les commentaires.