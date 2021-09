Nintendo Leaks Aang et Korra arrivent à Nickelodeon All-Star Brawl

Image: GameMill Entertainment / GameXplain

Nickelodeon All-Star Brawl devrait sortir plus tard cette année, et bien que nous ne connaissions toujours pas la liste complète du combattant de plate-forme, nous connaissons quelques visages de dessins animés plus sympathiques qui rejoindront le combat. L’art de la boîte complète du jeu a récemment fuité sur le Nintendo Switch eShop montrant Aang et Korra d’Avatar, ainsi que les cinglés classiques Ren et Stimpy.

Auparavant silhouetté dans l’ombre, le nouvel art de la boîte (partagé sur Twitter et GameXplain) montre tous les personnages actuellement annoncés plus les quatre ci-dessus. Aang d’Avatar: The Last Airbender, et Korra de son spin-off, The Legend of Korra, ont déjà été répandus sur la base des contours de la silhouette, qui semblaient également montrer les contours de Catdog, Ren et Stimpy.

Cela porte la liste plus ou moins confirmée de All-Star Brawl à 20 combattants. Voici la liste complète à ce stade :

Oblina (Aaahh!!! Real Monsters)CatDog (CatDog)Danny Phantom (Danny Phantom)Helga Pataki (Hey Arnold !)Zim (Invader Zim)Lincoln Loud (The Loud House)Lucy Loud (The Loud House)Reptar (Rugrats)SpongeBob SquarePants (SpongeBob SquarePants)Patrick Star (SpongeBob SquarePants)Sandy Cheeks (SpongeBob SquarePants)Leonardo (Teenage Mutant Ninja Turtles)Michelangelo (Teenage Mutant Ninja Turtles)April O’Neil (Teenage Mutant Ninja Turtles)Nigel Thornberry (The Rhornberry) The Ren & Stimpy Show)Stimpy (The Ren & Stimpy Show)Powdered Toast Man (The Ren & Stimpy Show)Aang (Avatar: The Last Airbender) Korra (The Legend of Korra)

Lire la suite: Les développeurs de jeux de combat Nickelodeon ont de grands espoirs et des rêves compétitifs

Alors que le développeur Ludosity a déclaré que All-Star Brawl aura sa propre identité en tant que jeu de combat, il s’agit également de s’inspirer de la série Super Smash Bros. de Nintendo. Alors que 1999 Smash Bros. 64 a été lancé avec une distribution modeste de 12 personnages croisés, les listes ont explosé depuis. Espérons que All-Star Brawl prendra quelques pages supplémentaires du livre de Nintendo et introduira des personnages cachés à débloquer, ainsi que d’autres via DLC. Après tout, nous devons encore faire entrer Keenan Thompson et Amanda Bynes quelque part. Peut-être qu’ils peuvent être des trophées d’assistance.

En attendant, si vous souhaitez étudier l’histoire de votre univers cinématographique Nickelodeon et que cela ne vous dérange pas d’ajouter une autre plate-forme de streaming télévisé terne à votre budget mensuel, vous pouvez trouver la plupart des dessins animés ci-dessus sur Paramount +.