Nintendo met en garde les streamers Twitch – “Ne co-diffusez pas la vitrine de l’E3”

Les approches de Microsoft et de Nintendo concernant les droits de retransmission en streaming de la musique étaient très différentes pendant l’E3 – les streamers Twitch étant pris entre deux feux.

Microsoft a fait savoir aux streamers avant sa grande vitrine dimanche que le co-streaming est encouragé. Il a obtenu tous les droits de retransmission de la musique présentée dans ses bandes-annonces jusqu’à douze mois, ce qui donne aux streamers suffisamment de temps pour faire le battage médiatique des jeux auprès de leur public avant que les VOD ne doivent être supprimées.

Nintendo a adopté l’approche opposée, décourageant les streamers Twitch de co-diffuser entièrement l’événement. Le tweet original est en japonais, mais le compte officiel @Twitch a partagé le tweet avec des informations supplémentaires en anglais.

“Nintendo a tweeté depuis son compte officiel que la co-diffusion de l’événement d’aujourd’hui n’est pas autorisée, contrairement aux années précédentes. Bien que /twitchgaming ait la permission de diffuser l’émission, nous ne diffuserons pas l’événement car tous les créateurs ne peuvent pas co-diffuser.

TwitchGaming est la chaîne officielle en direct de Twitch qui accueille des conférences de jeu chaque fois qu’elles se produisent. Microsoft, Nintendo et Sony programment généralement leurs émissions à des jours différents, de sorte qu’ils restent concentrés sur la journée. Mais la décision de Nintendo d’interdire le co-streaming semble suggérer une approche différente.

L’approche de Twitch en matière de licences musicales laisse de nombreux développeurs et éditeurs de jeux dans une situation difficile. Microsoft a fait ce qu’il fallait en obtenant les droits de retransmission de la musique présentée, mais seulement pour un an. Il est tout à fait possible que dans un an, plusieurs créateurs reçoivent des avertissements DMCA contre leurs chaînes pour ne pas avoir supprimé ces VOD à l’expiration des droits.

Twitch pourrait résoudre ce problème en octroyant correctement des licences de musique non seulement pour sa diffusion en direct, mais aussi pour les VOD. Bien qu’ils se considèrent comme une première plate-forme de diffusion en direct, de nombreux créateurs conservent leurs VOD pour mettre en valeur leur personnalité. La curation intense de VOD sans outils appropriés est un cauchemar pour quelqu’un qui vit tous les soirs.

YouTube Gaming a snipé certains grands noms du monde du jeu parce que les créateurs ne veulent pas faire face aux maux de tête. Valkyrae s’est vu proposer un accord d’un million de dollars pour passer à YouTube Gaming, une offre qu’elle a acceptée avec enthousiasme. Elle cite le fait de ne pas avoir à se soucier des chiffres et de la liberté de création comme principales raisons du changement.

Nintendo veut rester concentré sur son flux principal Nintendo Direct – mais les streamers sont comme le TikTok du jeu. C’est ainsi que les nouveaux jeux sont diffusés parmi les fervents fans de franchises de jeux. Refuser d’adopter le co-streaming en raison de problèmes de licence musicale nuit vraiment à l’événement E3 «en ligne» qui a remplacé le spectacle en direct de cette année.