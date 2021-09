Nintendo montre “Eeltail Alley” de Splatoon 3 et cet impressionnant réservoir de crabe

in

Splatoon 3 sera probablement l’une des plus grandes sorties sur Switch en 2022, l’IP étant extrêmement populaire au Japon en particulier, tout en ayant également une base de fans importante et fidèle dans le monde. Nintendo va sans aucun doute y aller à fond, révélant plus récemment de nouveaux détails dans un Nintendo Direct.

Les équipes sociales de Nintendo ont maintenant partagé sur Twitter des écrans plutôt sympas axés sur ce que nous avons vu dans le Direct, à commencer par la scène Eeltail Alley.

Images : Nintendo

Eeltail Alley est un vieux quartier du centre de Splatsville et est devenu un lieu de rencontre pour les jeunes de la ville. Une passerelle s’étend sur cette scène en trois dimensions, créant des guerres de territoire exaltantes !

Images : Nintendo

Le Crab Tank est un tank multi-pattes en forme de crabe, équipé d’un puissant canon à tir rapide et d’un canon doté d’un formidable rayon d’explosion. Bien qu’il soit possible de se déplacer sous forme de crabe, vous vous déplacerez plus rapidement si vous vous transformez en boule.

