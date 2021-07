Nintendo ne dira pas si le commutateur OLED résout le pire problème de la console

Nintendo a annoncé mardi dernier un nouveau modèle Nintendo Switch avec un écran OLED de 7 pouces, un son amélioré et une béquille plus large. Bien que ce soient toutes des mises à niveau bienvenues, ce n’était pas le Switch Pro que de nombreux fans attendaient. Les rumeurs avant la révélation suggéraient que le modèle OLED serait plus puissant et prendrait même potentiellement en charge les graphiques 4K. Ces rumeurs se sont avérées inexactes. En fait, en plus d’avoir les mêmes puces que l’ancien modèle, le modèle OLED ne résout même pas le problème de dérive Joy-Con qui sévit sur la Nintendo Switch depuis 2017.

Pendant des années, les propriétaires de Switch ont rencontré des problèmes avec les contrôleurs Joy-Con amovibles. Les sticks analogiques des contrôleurs entrent des commandes aléatoires même lorsque le joueur ne les touche pas. On ne sait toujours pas exactement ce qui cause ce problème ou pourquoi il se produit si fréquemment. Nintendo a même créé une page sur son site d’assistance spécifiquement pour les réparations Joy-Con. Il y avait un certain espoir que malgré le manque de graphismes 4K ou l’amélioration de la durée de vie de la batterie, l’OLED Nintendo Switch résoudrait au moins le problème de dérive des Joy-Con. Malheureusement, cela ne semble pas être le cas.

La réponse de Nintendo aux problèmes de dérive de Switch Joy-Con

Après la révélation du commutateur OLED, plusieurs publications se sont enquises des modifications apportées au Joy-Con. Voici la réponse que chacun d’eux a reçue d’un représentant Nintendo :

“La configuration et les fonctionnalités du contrôleur Joy-Con n’ont pas changé avec le système Nintendo Switch (modèle OLED)”, a déclaré le représentant à The Verge, Wired, Polygon et GameSpot. “La configuration et les fonctionnalités sont les mêmes que celles des manettes Joy-Con pour la console Nintendo Switch.”

La déclaration poursuit en notant que Nintendo est “au courant de rapports selon lesquels certains contrôleurs Joy-Con n’ont pas répondu correctement”. Ils encouragent ensuite toute personne rencontrant des problèmes avec ses contrôleurs à visiter http://support.nintendo.com afin qu’ils puissent obtenir l’aide dont ils ont besoin.

Ce n’est certainement pas la réponse que les fans espéraient recevoir. Cela dit, cela ne sera pas aussi surprenant que Nintendo ait confirmé que tous les Joy-Con précédemment publiés seraient compatibles avec le commutateur OLED et que tous les prochains Joy-Con fonctionneraient également avec les anciens modèles de commutateur. Il semble que nous attendrons l’arrivée du véritable Switch Pro pour une mise à jour Joy-Con.

