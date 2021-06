Nintendo ne sortira pas sa suite “Breath of the Wild” en 2021

TL;DR

Nintendo sort sa suite Legend of Zelda: Breath of the Wild en 2022. C’est environ un an plus tard que prévu. Le nouveau jeu verra Link s’envoler au-dessus d’Hyrule.

Vous devrez attendre encore un peu si vous voulez la suite de Breath of the Wild. Nintendo a déclaré aux téléspectateurs de l’E3 2021 que The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 (ou quel que soit son nom) n’aura pas de date de sortie avant 2022.

C’est environ un an plus tard que prévu, bien qu’il soit notable que Nintendo ne s’est pas engagé sur une date de sortie 2021 pour Breath of the Wild 2 lorsqu’il a présenté le jeu à l’E3 2019. Pourtant, cela laisse les fans attendre cinq ans à partir du commutateur d’origine. les débuts du jeu en 2017 pour obtenir une suite appropriée. Nintendo n’a pas expliqué pourquoi la date de sortie de Breath of the Wild 2 était si éloignée, bien que l’ampleur du RPG d’action en monde ouvert et les obstacles au développement pendant la pandémie de COVID-19 aient pu jouer un rôle.

La société a offert un prix de consolation en échange de la fixation de la date de sortie de Breath of the Wild 2 relativement loin dans le futur. Une nouvelle bande-annonce de gameplay a révélé que le jeu se déroulera non seulement à Hyrule, mais au-dessus – Link devra combattre des ennemis dans des îles flottant parmi les nuages. Il devra également faire face à un château inquiétant (encore Ganon ?) et utiliser intelligemment le mécanisme de gel du temps pour résoudre des énigmes et déjouer les ennemis.

Cela dépend beaucoup de Breath of the Wild 2, bien que Nintendo ne soit pas aussi pressé de publier une date de sortie qu’en 2017. Le premier jeu était un titre de l’ère du lancement de Switch qui était crucial pour vendre le tout jeune. console. Maintenant, le Switch est un succès commercial bien établi – la suite est principalement importante comme moyen de maintenir l’intérêt pour la console car elle est en concurrence avec la PlayStation 5, la Xbox Series X et d’autres systèmes plus récents.