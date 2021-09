Nintendo nie catégoriquement avoir développé un 4K Switch Pro et réfute les rapports

in

Le géant japonais de l’électronique grand public Nintendo a réfuté les informations selon lesquelles il obligeait les développeurs à créer des jeux en résolution 4K pour un appareil portable potentiel « Switch Pro ». Le hic, selon le rapport, était que l’appareil pouvait être annulé alors qu’il était encore en développement.

«Un reportage du 30 septembre 2021 (JST) prétend faussement que Nintendo fournit des outils pour piloter le développement de jeux pour une Nintendo Switch avec prise en charge 4K. Pour assurer une bonne compréhension parmi nos investisseurs et clients, nous souhaitons préciser que ce rapport n’est pas vrai », a tweeté la société depuis son compte officiel.

Dans un rapport récent, Bloomberg a déclaré que les développeurs de 11 sociétés de jeux, grands et petits studios, travaillaient sur des jeux avec un kit Nintendo Switch 4K.

Nous souhaitons également réaffirmer que, comme nous l’avons annoncé en juillet, nous n’avons aucun plan pour un nouveau modèle autre que Nintendo Switch – Modèle OLED, qui sera lancé le 8 octobre 2021. (2/2) – 任天堂株式会社(企業広報・IR) (@NintendoCoLtd) 30 septembre 2021

Il est extrêmement rare qu’une grande entreprise publie une déclaration complète pour repousser les reportages qui la présentent sous un jour négatif. Nintendo a non seulement reproché au rapport d’être incorrect, mais a également précisé qu’il n’y avait qu’une seule itération Nintendo Switch en cours de développement.

Bloomberg, cependant, ne recule pas et reste fidèle au rapport. Suite à la déclaration de Nintendo, la publication n’a ajouté au rapport qu’une ligne supplémentaire sur son démenti.

Des rapports selon lesquels Nintendo a mis à niveau le Switch avec la prise en charge des graphiques 4K font le tour depuis un certain temps déjà. Un rapport de Bloomberg en mai a déclaré que le matériel d’octobre fournirait une sortie 4K une fois amarré. Nintendo a modifié la conception à la suite de pénuries de composants résultant des perturbations systémiques causées par Covid-19, a déclaré Bloomberg, mais après avoir distribué les kits 4K aux développeurs.

Les fabricants de consoles distribuent souvent des kits de développement aux développeurs qui disposent des outils nécessaires au développement de jeux avant le lancement.

Les développeurs auxquels Bloomberg s’est entretenu ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que les jeux 4K Switch soient disponibles en 2022. Bloomberg a également signalé que l’itération 4K n’était pas attendue avant 2022.

