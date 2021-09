Nintendo nie que le Switch 4K que tout le monde souhaite soit en préparation

Après des années à démentir les informations selon lesquelles une console Switch améliorée était en cours de fabrication, Nintendo a finalement dévoilé le modèle Switch OLED qui avait fait l’objet de rumeurs plus tôt cette année. Cependant, la console ne comporte qu’une seule mise à niveau notable, à savoir l’écran OLED. Cela pourrait ne pas suffire à satisfaire les besoins de certains clients plus exigeants. Ce n’est pas la console Switch Pro la plus puissante qui prendrait en charge les jeux 4K. Et le jeu 4K est une fonctionnalité standard sur les consoles PlayStation 5 et Xbox Series X.

Malgré un matériel décevant, le Switch original a été un énorme succès auprès des joueurs. Il est probable que le Switch OLED continuera à enregistrer des ventes massives auprès des clients dans les mois à venir. Mais à quelques jours de l’arrivée de la nouvelle console dans les magasins, un rapport a été publié affirmant que près d’une douzaine d’entreprises disposaient de kits de développement Switch 4K de Nintendo. Dans un geste rare, la société japonaise a démenti avec véhémence le rapport.

Le démenti catégorique pourrait indiquer que le rapport est exact. Nintendo pourrait actuellement développer le mythique Switch Pro en interne. Mais la société souhaite que le Switch OLED soit un autre énorme succès. Ou, le rapport est complètement faux et Nintendo ne fabrique pas de console 4K.

Le kit de développement Nintendo Switch 4K

Bloomberg s’est entretenu avec des employés de 11 sociétés de jeux travaillant sur des titres Switch. Ces personnes ont affirmé que leurs équipes disposaient de kits de développement Nintendo Switch 4K. Les entreprises s’étendent sur le globe, note le rapport. Parmi eux, il y a une entreprise qui n’a jamais fait de jeux sur console auparavant, Zynga.

Les gens ont dit que la console Switch 4K pourrait ne pas être lancée avant la fin de l’année prochaine au plus tôt. Le modèle Switch OLED sera mis en vente le 8 octobre pour 350 $. Ce sera la seule arme de Nintendo contre les 500 $ Xbox Series X et PS5. Les consoles Microsoft et Sony 2020 sont toujours épuisées, le stock s’évaporant dès qu’il est actualisé. Ces consoles offrent un matériel supérieur par rapport aux modèles Switch. Là encore, même les précédentes consoles Xbox et Sony prenaient en charge les jeux 4K.

Selon Bloomberg, le Switch OLED ne dispose pas d’une puce Nvidia mise à niveau capable de jouer en 4K est la pénurie de composants en cours. Au moment où Nintendo a dévoilé le Switch OLED en juillet, les développeurs de jeux avaient déjà des kits 4K sous la main.

Les kits de développement Switch 4K sont livrés avec de la mémoire supplémentaire et des ports supplémentaires. Ceux-ci prendraient en charge le débogage et les connexions aux ordinateurs pendant le développement du jeu. Mais sinon, le kit de développement avait des capacités similaires à une version commerciale de celui-ci.

Le démenti véhément de Nintendo

Nintendo a réagi rapidement, publiant un démenti en deux parties sur Twitter où il est dit que le rapport Bloomberg “affirme à tort que Nintendo fournit des outils pour piloter le développement de jeux pour une Nintendo Switch avec prise en charge 4K”.

Nous souhaitons également réaffirmer que, comme nous l’avons annoncé en juillet, nous n’avons aucun plan pour un nouveau modèle autre que Nintendo Switch – Modèle OLED, qui sera lancé le 8 octobre 2021. (2/2) – 任天堂株式会社(企業広報・IR) (@NintendoCoLtd) 30 septembre 2021

La société a ajouté que le rapport n’est pas vrai. De plus, Nintendo n’a pas prévu d’autre modèle que la version Switch OLED qui sortira dans quelques jours.

La formulation forte de Nintendo est certainement déroutante. Il semble peu probable que 11 entités distinctes alimentent le même mensonge à Bloomberg, qu’elles disposent de consoles de développement Switch 4K.

Avant la sortie de l’histoire, Nintendo a déclaré au journal que le rapport était inexact, refusant de spécifier les inexactitudes.

Après que Bloomberg a publié son histoire, un porte-parole de Zynga a déclaré au journal que “Zynga n’a pas de kit de développement 4K de Nintendo”.