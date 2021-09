Nintendo nie un nouveau rapport sur le modèle de commutateur 4K

Selon Nintendo, un récent rapport concernant le modèle supposé de la Nintendo Switch 4K est faux. Peu de temps après une histoire de Bloomberg selon laquelle 11 développeurs, dont Zynga, avaient accès à des outils de développement pour créer des jeux 4K Switch, Nintendo a renversé les rumeurs dans un communiqué.

“Un reportage du 30 septembre 2021 (JST) prétend faussement que Nintendo fournit des outils pour piloter le développement de jeux pour une Nintendo Switch avec prise en charge 4K”, a déclaré Nintendo. “Pour assurer une bonne compréhension entre nos investisseurs et nos clients, nous tenons à préciser que ce rapport n’est pas vrai.

“Nous souhaitons également réaffirmer que, comme nous l’avons annoncé en juillet, nous n’avons aucun projet de nouveau modèle autre que le modèle Nintendo Switch – OLED, qui sera lancé le 8 octobre 2021”, a ajouté la société.

Depuis des mois maintenant, Bloomberg, Eurogamer et d’autres sources suggèrent qu’un modèle “Switch Pro” est en préparation, mais pour l’instant, on ne sait pas si un tel système existe.

Ce que nous savons, c’est que le modèle Switch OLED devrait sortir en octobre pour 350 $. Ce n’est pas le Switch Pro que certains espéraient, nous l’avons signalé, mais c’est tout de même une mise à niveau de qualité.

Bien que le Switch Pro ne soit peut-être pas réel pour le moment, beaucoup pensent qu’il finira par arriver sur le marché. Mat Piscatella de NPD a déclaré sur Twitter qu’un modèle Switch plus costaud pourrait être lancé l’année prochaine.

Piscatella a toujours une “version technologique améliorée” du Switch dans ses prévisions du premier semestre 2022, c’est là qu’il l’a “depuis quelques années maintenant”. Que Nintendo livre ou non la marchandise est à deviner. “Qui sait si cela arrivera cependant”, a déclaré Piscatella.

Les pénuries actuelles de semi-conducteurs ont un impact sur de nombreuses entreprises technologiques, dont Nintendo, qui a récemment reconnu l’impact que cela a sur la Switch. Reste à savoir si ces problèmes ont affecté le Switch OLED ou le Switch Pro supposé, et étant donné le penchant de l’industrie pour le secret, nous ne le saurons peut-être jamais. Pour ce que ça vaut, Nintendo a confirmé qu’il développait constamment du nouveau matériel, donc les fans qui attendent un modèle Switch renforcé pourraient l’obtenir un jour sur la route.

“La Switch était déjà presque garantie d’être la console la plus vendue de l’année, ainsi que le quatrième trimestre du calendrier. Le modèle Switch OLED ne nuit certainement pas à cette position et aidera même probablement un peu”, a déclaré Piscatella. “Est-ce le modèle ‘Pro’ ou ‘Super’ tant vanté et répandu que tant de rapports ont promis ? Non. Mais encore une fois, ce n’est pas nécessaire.