Nintendo n’ira pas non plus au Tokyo Game Show 2021 | Jeux

in

Le 30 septembre, l’édition 2021 du Tokyo Game Show débutera en format numérique… et Nintendo confirme qu’elle ne participera pas à l’événement.

Après un été intense avec l’E3 2021 et la Gamescom 2021, il reste encore de la place pour un prochain événement jeu vidéo. Sera le prochain 30 septembre quand le Tokyo Game Show 2021, bien qu’avec des absences importantes.

Des entreprises comme Xbox (avec sa propre vitrine), Sega, Bandai Namco ou Square Enix seront présentes au salon du jeu vidéo de Tokyo… mais Nintendo ne sera pas présent. Cela a été confirmé par la société Kyoto dans un communiqué officiel.

La particularité de cette édition 2021 du Tokyo Game Show est qu’il s’agira à nouveau d’un événement digital, même si Nintendo n’a jamais prêté une attention particulière à ce salon. De cette façon, nous ne verrons pas les prochains jeux Big N lors de l’événement du 30 septembre.

La console de Nintendo continue d’être l’une des plus vendues au monde. Elle dispose d’un large catalogue de jeux exclusifs et est la première console hybride capable de jouer à des jeux à la télévision ou en mode portable sans coupures.

Bien entendu, Nintendo a précisé qu’il coopérerait avec des entreprises et des studios. Cela signifie qu’ils seront affichés jeux à venir sur Nintendo Switch plus tard cette année et en 2022, mais aucun d’un caractère de première partie.

Cette annonce ne nous surprend pas (Sony n’y participera pas non plus), puisque l’histoire de Nintendo avec le Tokyo Game Show est assez petite. Sauf dans le année 2005, quand le légendaire Satoru Iwata a présenté la console Nintendo Wii et l’innovant mote Wii.

Famitsu elle-même a également révélé que Nintendo a eu un autre rôle de premier plan dans l’édition 2001. Dans cette foire, il a présenté Game Boy Musique, un nouveau titre pour le carnet, qui sera finalement annulé… et reconverti en Daigasso ! Band Brothers, pour Nintendo DS.

Dès lors, l’absence de Nintendo au Tokyo Game Show 2021 ne nous surprend pas trop. Bien sûr, un initié souligne que la société de Kyoto organisera ce mois-ci un nouveau Nintendo Direct, qui pour le moment, ce n’est qu’une rumeur et n’a pas été confirmée.

Le Tokyo Game Show 2021 va commencer le 30 septembre prochain, et nous connaissons déjà le programme de l’événement. Le point culminant est peut-être le Vitrine Xbox, qui révélera des nouvelles importantes du jeu pour Xbox Series X | S, Xbox One et Windows 10.

Cet article a été publié dans Hobby consoles par Ángel Morán Santiago.