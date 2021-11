Nintendo nous rappelle les prochaines versions de Switch et 2022 semble assez puissant

Image : Nintendo

Nintendo a partagé un bref aperçu des principales versions de Switch au cours des deux prochains mois et jusqu’en 2022. Nous ne savons pas pour vous, mais nous commençons à penser que 2022 pourrait être l’une des meilleures années du système à ce jour.

Comme vous pouvez le voir dans l’image pratique ci-dessous, il y a beaucoup à attendre pour les fans des plus grandes franchises de Nintendo. Nous avons un tout nouveau Zelda avec la suite de Breath of the Wild, un nouveau Mario + Lapins Crétins, un nouveau Splatoon, un nouveau Kirby et trois nouveaux jeux Pokémon, et c’est avant de prendre Bayonetta 3, l’Advance Wars remakes, et plus en compte aussi.

Vérifiez ceci et essayez de nous dire que vous n’êtes pas enthousiasmé par au moins une partie de cette liste impressionnante.

Image : Nintendo

La seule chose qui manque à la liste ? Metroid Prime 4. Malheureusement, le dernier mot de Nintendo est que Prime 4 est toujours » à confirmer « , nous pourrions donc attendre un peu plus longtemps avant de mettre la main dessus.

Quels jeux attendez-vous le plus dans cette liste ci-dessus ? Espérez-vous en ramasser une bonne poignée? Faites le nous savoir dans les commentaires.