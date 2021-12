Nintendo obtient une injonction de la Haute Cour contre les fournisseurs de services Internet pour bloquer les pirates de Switch

Image : Nintendo

Nintendo a obtenu une injonction de la Haute Cour du Royaume-Uni contre six fournisseurs de services Internet dans le but d’empêcher le téléchargement illégal de jeux Switch.

L’injonction signifie que six FAI basés au Royaume-Uni – BT, EE, Plusnet, Sky, TalkTalk et Virgin Media – doivent désormais bloquer l’accès à des portails ROM spécifiques pendant deux ans.

La demande d’injonction – qui est datée du 2 décembre 2021 – voit Nintendo demander une ordonnance de blocage de site Web en vertu de l’article 97A de la loi sur le droit d’auteur, les dessins et les brevets de 1988. Les six FAI nommés sont invités à bloquer l’accès à cinq domaines : nsw2u.xyz, nsw2u .org, nsw2u.com, nsw2u.net et nswrom.com. Ces domaines, selon Nintendo, proposent des ROM Switch piratées.

Nintendo pense que ces sites sont de nature commerciale en raison du fait qu’ils proposent des publicités qui génèrent des revenus en fonction des pages vues et des publicités contextuelles. Nintendo a également fait part de ses préoccupations concernant le contenu explicite pour adultes apparaissant pendant le processus de téléchargement, compte tenu de la jeunesse de son public principal.

La société affirme également qu’elle a tenté à plusieurs reprises de contacter les propriétaires des sites via ses avocats afin de régler l’affaire à l’amiable et qu’elle pense que tous les sites nommés appartiennent à la même entité.

Dans une ordonnance rendue par la juge Joanna Smith, il a été reconnu que les domaines en question offraient du contenu protégé par le droit d’auteur de Nintendo et qu’une grande partie des téléchargements provenaient du Royaume-Uni. Le juge Smith a constaté que les sites enfreignent effectivement les droits d’auteur de Nintendo au Royaume-Uni, et que les sites enfreignent également les droits de marque de Nintendo contrairement à la Trade Marks Act 1994 :

Il n’y a aucune base plausible pour supposer que l’usage des marques est simplement descriptif; ils sont utilisés pour désigner (faussement) l’origine des jeux et ainsi générer du trafic vers les sites Web dans le but de réaliser un profit. Ce n’est pas conforme à la pratique honnête.

Le juge Smith a déclaré qu’accorder une injonction sur la base qu’il s’agirait d’un « juste équilibre » entre la protection des droits de Nintendo et ceux du public – tout en permettant aux FAI de continuer à commercer équitablement.