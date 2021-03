Nintendo offre des économies rares sur les jeux Mario Switch en Europe

Mettre à jour: Pour rappel, les 35% de réduction de Nintendo sur les offres Mario se terminent ce week-end. Vous avez jusqu’à dimanche si vous espérez acheter Super Mario Maker 2 ou Paper Mario: The Origami King à un prix réduit sur l’eShop!

Article original (jeu.11 mars 2021 15:00 GMT): Bien que malheureusement pas aussi impressionnant que les économies importantes réalisées en Amérique du Nord à l’heure actuelle, Nintendo of Europe a maintenant réduit les prix de quelques jeux Mario Switch pour une durée limitée.

Pour célébrer le jour MAR10, qui a eu lieu hier, ainsi que le 35e anniversaire de l’année dernière, vous pouvez maintenant acheter à la fois Super Mario Maker 2 et Paper Mario: The Origami King à 35% de réduction. L’économie ramène le prix de vente conseillé habituel des deux jeux de 49,99 £ à 32,49 £ – l’un des plus gros rabais sur les jeux Mario que vous êtes susceptible de voir.

L’accord n’a lieu que sur l’eShop (aucune offre de ce type n’a été annoncée pour les copies physiques au détail, malheureusement) et vous avez jusqu’au 21 mars pour en profiter.

Si vous voulez tout savoir sur l’un des deux titres proposés, assurez-vous de lire nos critiques complètes pour Super Mario Maker 2 ici, et Paper Mario: The Origami King ici.

Cette réduction vous a-t-elle incité à choisir l’un ou l’autre des jeux? Les possédez-vous déjà de toute façon? Faites-nous savoir à l’endroit habituel.