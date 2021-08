Nintendo offre des porte-clés LEGO Mario dans le cadre d’un nouveau partenariat LEGO VIP

in

Image : Nintendo

Nintendo of Europe a annoncé que sa marque My Nintendo s’associe à LEGO VIP pour offrir aux fans de nouvelles façons d’explorer le monde grandissant de LEGO sur le thème de Super Mario.

Pour ceux qui ne sont pas au courant, LEGO VIP est un programme de fidélité gratuit qui offre des récompenses lorsque vous achetez directement sur le site Web ou les magasins de LEGO. Une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez commencer à accumuler des points qui peuvent vous rapporter des récompenses exclusives et des codes de coupon – à bien des égards, cela ressemble beaucoup au programme My Nintendo Rewards de Nintendo.

Pour célébrer ce partenariat, Nintendo offre un porte-clés LEGO Mario sur son site Web My Nintendo ; vous devrez remettre 400 de vos points Platine pour en réclamer un, puis payer simplement l’expédition (ceux au Royaume-Uni peuvent l’ajouter à une commande du My Nintendo Store pour combiner l’expédition avec d’autres marchandises). Voici les liens dont vous avez besoin :

Si vous utilisez également LEGO VIP, vous pouvez y dépenser des points pour recevoir un porte-clés LEGO Luigi et un fond d’écran numérique assortis.

Les autres récompenses My Nintendo actuellement à gagner sont des points VIP LEGO et une sélection de fonds d’écran LEGO Mario. Encore une fois, voici les liens dont vous avez besoin :

Image : Nintendo

Enfin, si vous êtes intéressé, vous pouvez également choisir de dépenser vos points Platine en participant à un tirage au sort pour gagner un ensemble de porte-clés LEGO Mario et Luigi spéciaux de couleur or, le cours de démarrage Aventures avec Mario, le cours de démarrage Aventures avec Luigi, et l’ensemble d’extension de dirigeable de Bowser. Ce n’est pas du tout un mauvais prix !

