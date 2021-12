Nintendo organise un tournoi en ligne Super Smash Bros. Ultimate, et des prix sont à gagner (Europe)

Ce week-end, Nintendo organisera la « plus grande compétition de l’année » de Super Smash Bros. Ultimate, donnant à tous les joueurs la chance de repartir avec des prix très appréciés.

Le European Online Challenge aura lieu le samedi 11 décembre, de 13h à 16h, heure du Royaume-Uni. Chaque combattant peut participer, et les joueurs participeront à des combats un contre un pour garantir leur place au sommet des classements.

Les batailles consisteront en des combats à deux stocks d’une durée de cinq minutes, avec des objets et des compteurs Final Smash désactivés. Les niveaux seront limités aux versions Omega et Battlefield uniquement, les dangers de niveau étant également désactivés. En fin de compte, les dix meilleurs joueurs gagneront chacun 2 500 points or (soit 25 £ à dépenser sur l’eShop), et 1 000 points or (10 £) seront attribués à chacun des 100 meilleurs joueurs restants.

Pour participer, rendez-vous simplement dans le menu du tournoi en ligne pendant les heures mentionnées ci-dessus !

Si vous n’avez pas d’abonnement Nintendo Switch Online actif, ne vous inquiétez pas, vous pouvez demander un essai gratuit de sept jours pour profiter de l’événement sans payer un centime.