Nintendo ouvre un nouveau magasin au Japon

Nintendo a annoncé l’ouverture officielle d’un nouveau magasin de vente au détail et de marchandises situé à Osaka, au Japon. Ce sera le deuxième Nintendo Store à ouvrir dans le pays d’origine de l’entreprise, après le magasin de Tokyo en 2019.

Il est actuellement prévu d’ouvrir « fin 2022 » selon une traduction, et vendra des consoles de jeux, des logiciels, des périphériques et divers autres goodies Nintendo. Plus de détails sur la boutique Nintendo d’Osaka seront annoncés à une date ultérieure.

[おしらせ]任天堂直営オフィシャルショップ「Nintendo OSAKA」のオープンが決定しました。大丸梅田店にて、2022年末開業予定です。くわしくはこちらのニュースリリースをご覧ください。https://t.co/sXFOvY8V59 pic.twitter. com/kyH3Y5esIk— Nintendo TOKYO (@N_Officialstore) 5 novembre 2021

Cela fait suite à quelques autres annonces de projets Nintendo ces derniers temps, notamment l’expansion de Super Nintendo World avec une zone Donkey Kong, et la révélation du casting et de la date de sortie du prochain film d’animation Super Mario.

Lorsque nous en saurons plus sur le nouveau magasin d’Osaka, nous ne manquerons pas de vous le faire savoir.