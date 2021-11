Nintendo parle de son avenir – reconfirme que le prochain système de jeu arrive dans « 20XX »

Image : Nintendo

On parle toujours de la prochaine étape pour les grandes sociétés de jeux comme Nintendo, mais quelle est en réalité la prochaine étape pour Nintendo ?

Eh bien, dans son dernier briefing sur la politique de gestion d’entreprise dirigé par le président Shuntaro Furukawa – la société a partagé une autre mise à jour incroyablement vague sur les futurs plans de matériel – réitérant essentiellement ce qui a été mentionné à des occasions précédentes.

Les perspectives d’avenir de l’entreprise sont évidemment de continuer à étendre la propriété intellectuelle de Nintendo et, dans ce cadre, le « prochain système de jeu » de Nintendo continuera avec l’approche « matériel-logiciel intégré ». Et au cas où vous vous poseriez la question, ça arrive… éventuellement. Actuellement, l’espace réservé est « 20XX », donc nous l’obtiendrons au moins ce siècle. Yay!

Nintendo dit qu’il continuera également à utiliser les comptes Nintendo – pour établir des « points de contact » et des relations « à long terme » avec les consommateurs.

« Nous recherchons un cercle vertueux avec notre activité intégrée matériel-logiciel et la fourniture de services et de contenus basés sur les comptes Nintendo, dans lesquels des points de contact sont créés avec toujours plus de consommateurs et renforcés pour établir des relations mutuellement positives à long terme. »