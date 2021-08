Nintendo partage des conseils pour que les parents puissent empêcher les enfants d’utiliser leurs cartes de crédit

Les vacances d’été pour les parents signifient beaucoup de temps de qualité avec leurs enfants, et aussi les défis de les divertir. Ce ne sont pas toutes les excursions et activités, bien sûr, et le site Web japonais de Nintendo a publié un guide donnant des conseils aux parents qui peuvent avoir du mal à gérer ce que font leurs petits uns sur leurs systèmes Switch (merci, Kotaku).

Fait intéressant, il traite d’une augmentation apparente du nombre d’enfants utilisant les cartes de crédit et les comptes de leurs parents pour effectuer des achats. C’est le fourrage des tabloïds, bien sûr, les gros titres de “Mon fils a dépensé 10 000 £ sur la FIFA” avec des photos de parents fronçant les sourcils, mais au-delà d’articles sensationnels comme celui-ci, cela peut être un problème réel. Tous les parents ne sont pas non plus avertis en technologie, donc le guide utilise des termes très simples et des détails étape par étape pour aider les parents à comprendre le genre de choses que les enfants veulent acheter (en particulier les microtransactions), contrôler les comptes d’utilisateurs et éviter les risques en supprimant les détails de la carte enregistrés.

Il existe des guides équivalents sur les sites régionaux de Nintendo sur le contrôle parental, bien sûr, et il y a l’application téléphonique qui permet aux parents de gérer toutes sortes d’accès pour les comptes de leurs enfants. En fait, pour ceux qui utilisent les fonctionnalités, le Switch offre une solide suite d’options pour éviter des sommes excessives dépensées en emotes Fortnite, etc., notamment en empêchant carrément les comptes des jeunes d’utiliser l’eShop.

C’est un défi pour les parents, sans aucun doute. Si vous contrôlez ces choses et que vos enfants se plaignent, vous pouvez toujours leur dire de trouver un emploi et d’économiser leur argent de poche.

L’un de vos parents rencontre-t-il des problèmes pour gérer l’accès de vos enfants sur la Switch ? Faites le nous savoir dans les commentaires!