Nintendo partage des illustrations adorables pour Kirby et la terre oubliée

Image : Nintendo

L’une des annonces les plus importantes lors du Nintendo Direct d’hier, et facilement l’un des moments les plus brillants de l’émission dans l’esprit de beaucoup de l’équipe de Nintendo Life, a été la révélation de Kirby et du pays oublié.

Un tout nouveau jeu Kirby dirigé vers Switch l’année prochaine, cette nouvelle version verra notre puffball rose préféré se lancer dans une aventure 3D pour la toute première fois. La première bande-annonce du jeu nous a donné envie de plus, et nous avons hâte de voir comment cela se passera lors de son lancement au printemps.

Jusque-là, cependant, Nintendo a partagé une nouvelle (et très adorable) œuvre d’art montrant Kirby entouré d’un certain nombre de créatures mièvres qui habitent le monde mystérieux qu’il doit explorer.

Êtes-vous excité pour la prochaine aventure de Kirby? pic.twitter.com/ZAFtgjTaaG— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) 24 septembre 2021

Oh, et juste au cas où vous n’auriez pas encore vu grand-chose du jeu, voici quelques captures d’écran officielles pour votre plus grand plaisir.

Ça a l’air bien, n’est-ce pas ? Comment peux-tu dire non à ce joli petit visage ?