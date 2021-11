Nintendo partage ses plans pour le Black Friday 2021 (US)

Image : Nintendo

Nintendo of America a présenté certaines des offres et des économies que vous pourrez mettre la main sur l’événement Black Friday de cette année, qui débutera le vendredi 26 novembre.

La vedette de l’émission est un ensemble contenant une console Nintendo Switch, une copie de Mario Kart 8 Deluxe et un abonnement individuel en ligne Nintendo Switch de trois mois, le tout pour 299,99 $, soit une économie totale de 70 $. Cette offre débutera en fait le 21 novembre et sera disponible « jusqu’à épuisement des stocks ».

Image : Nintendo

Ailleurs, également disponible du 21 novembre au 27 chez certains détaillants, vous pourrez obtenir un certain nombre de hits de première partie pour seulement 39,99 $ chacun, soit 20 $ de réduction sur le prix de vente conseillé. Les jeux disponibles incluent The Legend of Zelda: Breath of the Wild, New Super Mario Bros. U Deluxe, Super Mario Maker 2, The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Splatoon 2, Paper Mario: The Origami King, Kirby Star Allies, Fire Emblem : Trois Maisons, Astral Chain et Xenoblade Chronicles : Definitive Edition.

Image : Nintendo

Vouloir plus? Eh bien, pendant la même période, vous pourrez également mettre la main sur Mario Kart Live: Home Circuit et Ring Fit Adventure à des prix réduits. Les deux seront disponibles au prix de 59,99 $ et 54,99 $ respectivement – ​​c’est une économie de 40 $ assez bienvenue pour le premier.

Images : Nintendo

Nous garderons une trace de toutes les meilleures offres Nintendo Black Friday ici, alors assurez-vous de mettre ce guide dans vos favoris et revenez régulièrement pour voir toutes les offres disponibles. Nintendo nous dit également que les offres numériques seront disponibles sur le Switch eShop, mais les détails sur celles-ci seront partagés plus tôt.

Allez-vous acheter une console ou des jeux ce Black Friday ? Faites-le nous savoir à l’endroit habituel.