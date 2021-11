Nintendo partage un WarioWare inédit : rassemblez-vous ! Chanson qui n’est pas entrée dans le jeu

Dans un geste assez surprenant, Nintendo a mis en ligne quelques chansons de WarioWare : Get It Together ! sur YouTube, dont un qui est techniquement inédit. Nintendo ? Sortir officiellement sa musique pour que les fans puissent en profiter légitimement ? Ce qui se passe?

Oui, l’une des petites chansons entraînantes que vous aurez sans aucun doute chantonnées en jouant au jeu est « Penny’s Song ». Vous le connaissez probablement déjà si vous avez passé pas mal de temps à jouer, mais le voici pour votre plaisir d’écoute :

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Maintenant, il s’avère que Nintendo s’est en fait efforcé de produire une version spéciale en espagnol de la même chanson, évidemment destinée à son public espagnol. Bizarrement, cependant, cette version n’est jamais entrée dans le jeu, alors voici votre seule chance de l’entendre :

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

On ne sait pas pourquoi la piste n’est jamais entrée dans le jeu, mais des accessoires à Nintendo pour permettre aux fans d’en profiter en ligne plutôt que de la verrouiller pour le reste du temps.

WarioWare : rassemblez-vous ! est maintenant disponible sur Switch – et c’est excellent.