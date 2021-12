Nintendo perd l’appel de la Cour allemande sur les annulations de précommandes de Switch eShop

Image : La vie de Nintendo

L’approche de Nintendo concernant les droits des consommateurs dans l’eShop a toujours suscité un peu de débat, en particulier son approche des précommandes et des remboursements. En Europe, la politique de ne pas autoriser les remboursements sur les précommandes de l’eShop a conduit à des poursuites judiciaires, une affaire que Nintendo a gagnée en attente d’appel. Aujourd’hui, cependant, la cour d’appel allemande a annulé cette décision à la suite des travaux de la Fédération des organisations de consommateurs allemandes (VZBV) et du Conseil norvégien des consommateurs.

Nintendo avait déjà légèrement modifié sa politique en septembre 2020, permettant d’annuler les précommandes plus de 7 jours avant la sortie d’un jeu directement sur l’eShop ou via les pages du compte Nintendo. Par exemple, lorsque nous l’avons testé aujourd’hui, la sélection d’une précommande pour un jeu sorti dans moins de 7 jours affichait « précommande et achat », indiquant clairement qu’il n’y aurait pas de droit à un « droit d’annulation volontaire » immédiat. Lorsque vous sélectionnez un jeu plus de 7 jours après sa sortie, vous obtenez une longue page expliquant votre droit d’annuler jusqu’à ce point, le paiement et le préchargement étant également suspendus jusqu’à une semaine avant la sortie. Cette page client explique également le processus d’annulation.

Ce processus, en place depuis plus d’un an, pourrait nécessiter d’autres ajustements suite au résultat du procès, dans lequel Nintendo a apparemment accepté le résultat. Vous trouverez ci-dessous un résumé de l’affaire et le dernier résultat (traduit de l’allemand).

Nintendo avait déjà proposé des jeux vidéo en téléchargement sur son e-shop avant la date de sortie officielle. Le téléchargement comprenait généralement un « pré-chargement » complet du logiciel du jeu ainsi qu’une icône affichée sur la console de jeu. Le déverrouillage du jeu s’est effectué via la mise à jour uniquement à la date de début officielle. Ces achats en ligne peuvent généralement être révoqués dans les 14 jours sans indication de motif.

Cependant, Nintendo avait exclu le droit de rétractation et s’était appuyé sur une exception légale. Cependant, les conditions préalables au droit de rétractation n’étaient pas réunies, le téléchargement mis à disposition après la précommande ne contenant pas encore de jeu utilisable. Jusqu’à la date de sortie, le jeu ne vaut rien pour les acheteurs et le contrat de Nintendo n’est en aucun cas rempli.

(…) Le tribunal régional de Francfort-sur-le-Main avait rejeté l’action de la vzbv en première instance. Avec leur recours devant le tribunal régional supérieur de Francfort, les défenseurs des consommateurs ont désormais gain de cause. Lors de l’audience, après avoir discuté de la situation juridique, les juges avaient conseillé à Nintendo de reconnaître la demande d’injonction de la vzbv comme justifiée. L’entreprise s’y est conformée. Dans le jugement de reconnaissance, le tribunal a confirmé l’action de la vzbv dans son intégralité. Comme il est d’usage dans de tels jugements, le jugement de reconnaissance ne contient aucun motif de décision.

Actuellement, l’eShop vous permet toujours de retirer votre droit statutaire de rétractation sur les précommandes dans les sept jours suivant la sortie, mais ce concept du service / produit livré avec une précharge fait partie de ce qui a été renversé. En conséquence, il est possible que l’eShop soit mis à jour pour modifier cette politique bientôt, nous garderons un œil sur les changements.

En fin de compte, des cas comme celui-ci visent à garantir que les produits numériques/téléchargeables ont les mêmes droits de consommateur que les biens physiques ; ce résultat du tribunal nous prépare à des progrès positifs potentiels dans ce domaine pour les propriétaires de commutateurs de l’UE.