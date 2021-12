Nintendo Pocket Football Club a vraiment besoin d’une suite sur Switch

Image : Nintendo

Le Nintendo Pocket Football Club a été l’un de mes moments forts sur la 3DS et il est temps que nous ayons une suite à la simple simulation de gestion de football de ParityBit sur Switch.

Oui, je sais bien que Football Manager Touch est disponible sur Switch, avec ses joueurs, équipes et ligues du monde réel, mais il lui manque le charme Nintendo et la touche plus simpliste de Pocket Football Club qui le rend meilleur pour les joueurs occasionnels et ceux qui sont rebutés par le sérieux de Football Manager. Alors que le jeu à télécharger sur 3DS n’était pas parfait, un nouveau Nintendo Pocket Football Club sur Switch pourrait s’appuyer sur ses fondations et nous donner aux futurs managers de fauteuils la chance de prouver à tout le monde que notre savoir-faire tactique ne se résume pas à des discussions sur Twitter. Éloignez Mauricio Pochettino, Pep Guardiola et Antonio Conte, c’est à nous de diriger la pirogue. Et avec un peu de chance, cette fois, l’Amérique du Nord pourrait également participer à l’action.

Là où Football Manager vous donne des licences, écran après écran de statistiques, et un contrôle tactique total sur ce qui se passe sur et en dehors du terrain, le Nintendo Pocket Football Club nous a fourni des graphismes mignons, des cartes d’entraînement et de faux joueurs. Qui a besoin de licences quand vous avez des joueurs légendaires comme De Koning, Sorokin et, euh, Turov ? Pocket Football Club est une alternative lumineuse et aérée aux feuilles de calcul, à la profondeur et aux licences de Football Manager qui manque dans certains domaines d’acuité tactique, mais qui compense largement avec beaucoup de charme.

Images : Nintendo

Le Nintendo Pocket Football Club a donné aux joueurs un avant-goût de ce qui est disponible dans d’autres simulations de gestion de football sans vous surcharger de statistiques et de pages. C’est un jeu beaucoup plus convivial qui permet aux joueurs de choisir leur formation, de signer et de vendre des joueurs, d’entraîner votre équipe avec des cartes d’entraînement collectées, de choisir jusqu’à trois joueurs à marquer, de choisir des zones de jeu (avec des lignes mobiles) et un style de jeu (jeu équilibré, défense et Attendez les chances, et essayez toujours de marquer). Il y a pas mal de choses à comprendre, mais il manque des tonnes d’options tactiques de ses pairs. Une suite de Switch devrait résoudre un certain nombre de problèmes, comme toute bonne suite devrait le faire.

Ce n’est pas très amusant de voir votre équipe se faire décimer lentement ou démolir lentement son adversaire. Une option d’avance rapide est indispensable dans une suite potentielle.

Le gameplay le jour du match est la plus grosse pierre d’achoppement du Pocket Football Club. Tout d’abord, cette hypothétique suite de Switch devrait permettre aux joueurs de modifier les zones de jeu de leur équipe, le style de jeu et les joueurs adverses qui sont marqués à tout moment pendant un match. Sur 3DS, vous ne pouviez changer de telles choses que lors d’un remplacement ou à la mi-temps une fois qu’un match était joué. C’était un choix de conception déroutant, même si les choses devaient rester simples.

Un argument peut être avancé pour des options plus tactiques en général. Nintendo et ParityBit seraient sages de le garder léger, sinon, vous pourriez aussi bien acheter Football Manager. Cependant, quelques améliorations seraient bien. Une augmentation des options de notation pourrait être une option à cibler par l’équipe de développement. Choisir lequel de vos joueurs doit marquer lequel de vos adversaires serait un ajout intéressant, car le 3DS Pocket Football Club permet aux autres joueurs d’entrer beaucoup trop souvent lorsque vous choisissez de marquer l’attaquant vedette de l’opposition. Les options de marquage d’homme à homme pourraient résoudre ce problème.

Tableau des supports téléchargeables mignon-si-incroyablement-simple de Nintendo pour le jeu (Image: Nintendo)

Les positions et les types de joueurs nommés appropriés pourraient également être une autre mise à niveau. Vous pouvez déjà déterminer lequel de votre équipe devrait jouer où grâce à leurs statistiques et à des titres de type de joueur quelque peu obtus, mais il est plus facile de voir si un joueur convient bien au milieu de terrain défensif ou à un meneur de jeu, par exemple, pourrait garder les choses Facile. Ce sont des changements plus petits qui pourraient ajouter au jeu sans le rendre trop difficile à analyser pour un public de gestion de football plus décontracté. Ce joli style rétro est un visage accessible et amical pour un genre qui, de l’extérieur du moins, peut sembler incroyablement sec pour le joueur moyen, même les fans de football. Comme le font les meilleurs jeux, le charme du style artistique original pourrait être utilisé comme une passerelle vers un peu plus de complexité.

L’un des problèmes les plus controversés concernant Pocket Football Club, cependant, et qui doit être résolu, était que vous ne pouviez pas simuler ou même faire avancer rapidement les matchs; il fallait regarder chaque match dans son intégralité (environ dix minutes chacun). Il s’agissait d’un choix de conception intentionnel du concepteur du jeu Hiroyuki Sonobe. Comme indiqué dans notre critique du jeu, « son objectif était de reproduire la même excitation qu’un match de football approprié, en rendant chaque tacle, course et tentative de but encore plus excitant. »

Ça a marché. Vous devriez, cependant, pouvoir faire avancer rapidement les matchs, à tout moment, comme vous le pouvez dans Football Manager. Ce n’est pas très amusant de voir votre équipe se faire décimer lentement ou démolir lentement son adversaire. Une option d’avance rapide est indispensable dans une suite potentielle.

Images : Nintendo

Après avoir ajouté au gameplay, Nintendo doit examiner l’esthétique susmentionnée du jeu. S’appuyer sur le charme fantastique trouvé dans les graphismes et la présentation du jeu 3DS serait génial. Les matchs joués sur 3DS ont fière allure avec le curseur 3D relevé, mais sont un peu plats lorsqu’ils sont joués en 2D grâce à la conception fade du terrain et du stade. Pour compenser la profondeur perdue (et tirer le meilleur parti de l’augmentation du matériel), la suite Switch proposée devrait ressembler davantage à l’art fantastique et à la conception de la boîte du jeu 3DS – pouvez-vous imaginer quelque chose qui ressemble au look « 2DHD » d’Octopath Traveler ? Voir ces gros sprites 3D ressemblant à des jouets en plastique courir autour d’un terrain Subbuteo-esque en HD serait génial et ne ferait qu’ajouter au sens déjà excellent du style rétro du jeu.

Alors que Nintendo Pocket Football Club est un jeu amusant avec suffisamment de profondeur pour vous permettre de jouer pendant des dizaines d’heures, il ne fait aucun doute qu’une suite de Switch pourrait améliorer sa formule et dégager encore plus de style. S’appuyant sur son charme contagieux et sa présentation colorée, Pocket Football Club sur Switch pourrait ajouter plus de couches à la tactique du jeu et être plus qu’un reskin HD. Les changements tactiques à la volée et la possibilité d’avancer rapidement dans les matchs sont des améliorations indispensables. Il y a plus qu’assez de place pour des simulations de gestion de football concurrentes sur le Switch et il est temps que Nintendo nous ramène à son approche plus facile à digérer et colorée de la gestion du football.