Nintendo prend plus de risques avec les prototypes, déclare le développeur Metroid Prime

Nous attendons toujours Metroid Prime 4, et oui, ça craint. Cependant, le développement prolongé du jeu est révélateur de Nintendo et des sociétés japonaises dans leur ensemble, selon Jack Mathews, ancien membre du personnel de Retro Studios.

Mathews a été l’ingénieur technique principal sur le Trilogie Metroid Prime et a parlé au podcast Kiwi Talkz de leur développement.

Au cours de la conversation, Mathews a évoqué les principales différences entre le développement pour un éditeur occidental et le développement au Japon, notant que les entreprises japonaises sont plus susceptibles de prendre des risques avec des prototypes avant d’entrer dans la production complète, ce qui est une façon de travailler beaucoup plus avantageuse :

Une grande partie de la façon dont les transactions sont structurées est que [Western publishers] voulez – quand vous allez faire un prototype – ils veulent faire un accord complet et détaillé de l’ensemble du jeu […] avant de commencer le prototype. Cela finit par annuler une grande partie de ce que vous faites dans le prototype de toute façon parce que vous devez toujours déterminer combien tout cela va coûter pour cette chose dont vous ne savez vraiment pas grand-chose.

Nintendo aime prendre des risques avec les prototypes ; Mathews note que, comme de nombreux jeux de l’entreprise sont créés par des équipes internes, les prototypes sont souvent considérés comme des « coûts irrécupérables » jusqu’à ce qu’un produit rapporte de l’argent. Il ajoute:

[Nintendo] sachez que c’est la bonne voie à suivre. Tout est question de risque/récompense, où vous placez votre risque et où vous voyez votre récompense.

Cette approche, selon l’ancien membre du personnel de Retro Studios, est très courante au Japon, où les accords commerciaux sont plus informels et « handshake » ; en revanche, les éditeurs occidentaux n’ont pas tendance à faire autant confiance aux développeurs, dit-il, et craignent souvent qu’un développeur puisse repartir avec un prototype et faire équipe avec un autre éditeur.

Metroid Prime 4 a été initialement annoncé en 2017, uniquement pour que le directeur général de Nintendo EPD, Shinya Takahashi, révèle en 2019 que le développement avait été relancé sous Retro Studios.