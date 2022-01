Nintendo prépare une énorme année de jeu en 2022

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Même à des moments plus «normaux», Nintendo se dirigeait souvent vers une nouvelle année avec beaucoup de ses grands succès encore cachés. Un délai de 3 à 6 mois entre l’annonce et la sortie n’est pas rare de la part de la société, même pour ses jeux les plus importants, et il suit toujours ce modèle pour certains titres – Metroid Dread étant un bon exemple en 2021. Cette année, cependant, la liste des sorties attendues est déjà révélatrice, et c’est avant les inévitables apparitions Nintendo Directs et expo (qu’elles soient virtuelles ou en personne). Cela pourrait être une année assez spéciale.

Nous nous sommes dirigés vers l’année dernière, en particulier, avec une petite idée de ce que Nintendo produirait. Il y a une raison extrêmement évidente à cela, avec de nombreux projets de développement qui ralentissent et nécessitent des changements drastiques vers des structures de travail à domicile depuis 2020. 2021 a été un peu une année d’improvisation, à certains égards aussi, avec des sorties majeures rejointes par des jeux plus petits excentriques mais amusants et une poignée de ports / remasters. Nintendo était à peu près en mesure de remplir son quota annuel typique de titres propriétaires, tout en révisant, reprogrammant et repoussant sans aucun doute en interne certains jeux qui – dans une réalité alternative – seraient déjà arrivés.

Bien entendu, Nintendo n’est pas le seul dans ce cas – à peu près tous les éditeurs triple A ainsi que Microsoft / Sony ont dû retarder des projets majeurs et lutter pour remplir le calendrier des jeux. C’est une réalité de l’époque, même si tout bien considéré, nous suggérons que 2021 a été une bonne année pour les jeux.

Cette année, cependant, pourrait être une ceinture pour Switch. Que ce soit juste une autre partie d’un cycle de vie prolongé qui ignore la technologie vieillissante du système à mesure que les ventes arrivent, ou le début d’un grand adieu, cela n’a pas vraiment d’importance. Le Switch, comme toujours, a des jeux.

Pour éviter les accusations d’hyperbole, vous trouverez ci-dessous des jeux propriétaires confirmés (ou des croisements majeurs) prévus pour cette année, dont quelques-uns ont des dates de sortie. Nintendo est déjà sur la bonne voie pour avoir (ou distribuer) un jeu majeur presque tous les mois, et comme c’est le cas au début de chaque année, ce n’est que l’image de départ.

Cela ressemble vraiment à un cas de « bonnes choses arrivent à ceux qui attendent », alors que les projets retardés se concrétisent enfin, avec un bon nombre de titres non-Nintendo attirant également notre attention.

Il convient de souligner que beaucoup de ceux qui n’ont pas de dates fermes semblent être des arrivées confortables pour l’année. Les seuls doutes notables sont peut-être Bayonetta 3, qui est resté longtemps au four mais la rareté des mises à jour avant la nouvelle bande-annonce de l’année dernière nous donne encore quelques nerfs, et bien sûr The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2. Le Les progrès de ce dernier sont inévitablement la source de spéculations et de proclamations de la part de ceux qui prétendent avoir des connaissances d’initiés sur son développement, certains confiants qu’il sortira facilement à la fin de cette année, et d’autres moins sûrs. En fin de compte, les titres Zelda ont tendance à être repoussés afin de s’assurer qu’ils atteignent les bonnes normes; cela pourrait être un moment fort festif ou glisser au printemps de l’année prochaine. Chaque fois que cela arrivera, ce sera un événement énorme.

Comme c’est toujours le cas, Nintendo aura plus à révéler dans les mois à venir, à la fois des grands et des petits jeux. Nous aurons probablement des ports surprises ou des titres moins importants, comme c’est la norme, et sans aucun doute un blockbuster ou deux. Il semble qu’il soit temps pour une sorte de jeu Metroid Prime, bien que la forme soit à deviner avec des rumeurs contradictoires au cours de la dernière année. Un remake HD de l’original ? Un portage HD de la Trilogie ? Nous préférerions cette dernière malgré beaucoup de bruit à la première option, mais dans les deux cas, cela pourrait servir de merveilleux échauffement pour Metroid Prime 4, ce qui ne semble pas probable cette année étant donné qu’il n’y a eu aucune mise à jour notable depuis il a été relancé début 2019. Mais, encore une fois, Nintendo aime surprendre.

Il est peut-être temps pour le remake de Metroid Prime ou Trilogy HD, et, espérons-le, un vrai regard sur Metroid Prime 4 (Image: Nintendo)

Bien sûr, les rumeurs vont tourbillonner et il reste d’autres gros frappeurs possibles à révéler. Il y a eu des discussions sur un nouveau jeu Donkey Kong, ou peut-être un autre Mario 3D (peut-être Odyssey 2) qui serait bien placé avec le prochain film, et cela semble également être un moment opportun plus tard cette année pour un deuxième titre principal Fire Emblem compte tenu de la générosité des sorties que nous avons vues dans les générations 3DS. Même en oubliant toutes les rumeurs, on peut être sûr que quelques titres majeurs seront dévoilés et boosteront l’engouement autour de la Switch.

Tout cela néglige les efforts notables de tiers, bien sûr, et il n’y a aucun signe de ralentissement non plus de la scène eShop / téléchargement uniquement. Dans un sens, cela donne l’impression que cela pourrait être une année de récompense pour les joueurs.

Les bonnes choses arrivent certainement à ceux qui attendent.