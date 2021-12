Nintendo présente les jeux indépendants les plus vendus de 2021 sur Switch

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Ce fut une autre année chargée sur le Switch eShop, et l’équipe Indie World de Nintendo a mis en place une vidéo pour célébrer certains des titres de téléchargement les plus vendus des 12 derniers mois. Vous pouvez entrer dans l’esprit de celui-ci dans la vidéo ci-dessus et nous avons répertorié les titres ci-dessous.

Il y a d’excellents titres là-bas, allant des ports notables aux titres qui ont fait leurs débuts sur Switch, avec de nombreux genres également couverts. C’est une gamme assez solide, et gardez à l’esprit que cette vidéo se concentre principalement sur les best-sellers en Amérique du Nord.

Votre jeu indépendant préféré a-t-il réussi ? Que pensez-vous de ce line-up de titres ? Sonnez, comme toujours, dans les commentaires ci-dessous.