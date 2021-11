Nintendo propose des essais gratuits pour Switch, en ligne, même si vous en avez déjà utilisé un (US)

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Les propriétaires de commutateurs situés en Amérique du Nord peuvent actuellement demander un essai gratuit pour la version standard de Nintendo Switch Online.

La bonne nouvelle est qu’il est même disponible pour les joueurs qui ont déjà activé un essai gratuit et qui n’ont actuellement pas d’abonnement. Si vous êtes déjà abonné, cette offre n’est pas disponible.

Obtenez un essai gratuit de 7 jours de #NintendoSwitchOnline, disponible pour ceux qui n’ont pas d’abonnement Nintendo Switch Online actif. Ne vous inquiétez pas si vous avez déjà activé un essai gratuit : cet essai gratuit supplémentaire de 7 jours est désormais disponible. Apprenez-en plus à partir du menu HOME sur #NintendoSwitch. pic.twitter.com/x3edJq1EN7 – Nintendo of America (@NintendoAmerica) 16 novembre 2021

Cet essai vous donnera la possibilité de jouer à des jeux Nintendo Switch en ligne, et vous permettra également d’accéder aux bibliothèques de jeux NES et SNES, et à la prise en charge de Save Data Cloud.

Malheureusement, les jeux N64 et Sega Genesis / Mega Drive font partie du niveau premium ‘Expansion Pack’ – donc pour accéder à ce contenu, vous n’aurez qu’à payer un supplément. Ce niveau comprend également Animal Crossing: Nouvel Horizon DLC – Happy Home Paradise.

Utiliserez-vous cet essai gratuit ? Êtes-vous déjà abonné à l’ONS ? Laissez un commentaire ci-dessous.