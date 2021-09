Nintendo propose des tournois Esports Junior Mario Kart dans les écoles primaires du Royaume-Uni

Image : École numérique

Digital Schoolhouse, une initiative d’Ukie basée au Royaume-Uni qui introduit l’apprentissage basé sur le jeu dans le programme scolaire, s’est associée à Nintendo UK et Outright Games pour étendre son programme Esports à l’école primaire.

Après un projet pilote réussi l’année dernière, un nouveau tournoi national composé de jeux Switch comme Mario Kart 8 Deluxe, Race with Ryan et Crayola Scoot a été annoncé pour les élèves âgés de huit à onze ans. Le tournoi est décrit comme “une expérience de carrière immersive” qui permettra aux élèves en herbe de se familiariser avec une gamme de leçons et d’activités basées sur des rôles professionnels réels au sein de l’industrie des jeux.

Les activités impliquées sont mappées sur des matières déjà inscrites au programme telles que l’informatique, l’anglais, les mathématiques, le design et la technologie et PSHE, et les enseignants se verront proposer des ressources qui leur permettront d’utiliser différents jeux pour impliquer les élèves.

Kalpesh Tailor, responsable de la communication chez Nintendo UK, a partagé ce qui suit :

« Nous sommes ravis de notre rôle de partenaire principal de Digital Schoolhouse pour proposer un autre programme transformateur et inspirant aux jeunes élèves du Royaume-Uni avec Nintendo Switch. Au cours de la dernière année, notre partenariat a touché plus de 10 000 élèves et 1 000 équipes dans les écoles et les collèges. à travers le Royaume-Uni avec le tournoi Super Smash Bros. Ultimate Team Battle.

Nous avons vu de première main l’impact positif que cela a eu sur les élèves qui ont bénéficié du travail d’équipe, de la stratégie et des améliorations sociales. Il s’agit non seulement d’inspirer les élèves, mais aussi d’aider à éduquer les enseignants et les parents sur les opportunités infinies que créent les compétences numériques. C’est formidable que nous puissions proposer un programme éducatif sur mesure à l’aide de Mario Kart 8 Deluxe afin que les élèves du primaire puissent également s’engager et acquérir des expériences pratiques dans une multitude de rôles importants en développant et en organisant un tournoi innovant à l’échelle nationale. »

Un rapport d’évaluation de Junior Esports a montré que les élèves qui ont participé au tournoi pilote d’Esports étaient plus impliqués dans les activités à l’école ; 84 % des élèves voulaient plus de cours à l’école similaires au tournoi d’esports, 55 % des enseignants ont déclaré que le niveau de réussite de leurs élèves était plus élevé que d’habitude et 91 % des enseignants ont déclaré que les élèves étaient très ou extrêmement intéressés par les carrières dans les jeux. par conséquent.