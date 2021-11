Nintendo publie plus de détails sur le DLC Animal Crossing: New Horizons Happy Home Paradise

Alors que la mise à jour gratuite d’Animal Crossing: New Horizons est tombée par surprise presque deux jours plus tôt, il semble que le DLC Happy Home Paradise à 25 $ s’en tienne à sa date de sortie d’origine du 5 novembre. Pendant que les joueurs attendent de rejoindre l’équipe de Paradise Planning, Nintendo abandonne plus de détails sur la mise à jour sur le compte Twitter officiel d’Animal Crossing.

L’extension Happy Home Paradise est conçue d’après Animal Crossing: Happy Home Designer, un jeu dérivé pour la Nintendo 3DS. Il permet aux joueurs de rejoindre l’équipe de planification Paraside de otter Lottie, où ils peuvent aider les clients à concevoir leurs maisons de vacances parfaites.

Lecture en cours: Présentation du contenu téléchargeable Happy Home Paradise d’Animal Crossing New Horizons

Les derniers tweets sur le compte officiel Animal Crossing ont été du point de vue de Lottie, présentant aux joueurs certains des nouveaux emplacements qu’ils rencontreront dans le DLC Happy Home Paradise.

Le premier présenté est le bureau de Paradise Planning, qui comprend une zone en bas avec une boutique de cadeaux et une réception, et une salle à l’étage pour les employés comprenant des casiers, un hamac et un espace pour se changer en uniforme. Les captures d’écran montrent un aperçu de certains des meubles rares qui seront disponibles à l’achat chez Paradise Planning, bien que ces articles devraient tourner.

[Lottie]

Salut à tous! C’est encore Lottie, et aujourd’hui je montre le bureau de Paradise Planning. Notre boutique de cadeaux et notre espace de réception sont au premier étage, et il y a un joli patio à l’extérieur où je rencontre les clients. Je trouve que les vues aident à inspirer des rêves de maison de vacances ! pic.twitter.com/xNeqp9fUvr — Isabelle (@animalcrossing) 2 novembre 2021

]Lottie]

Nous avons également un deuxième étage réservé aux employés, où vous pourrez enfiler votre uniforme de travail ou faire une pause. J’encourage chacun à profiter de l’espace et à travailler à son rythme ! Oh, j’espère que tout le monde prend ça au sérieux même si c’était une jolie comptine… pic.twitter.com/UcWcBF4Qvn — Isabelle (@animalcrossing) 2 novembre 2021

Un tweet ultérieur montre la plage sur l’île de Paradise Planning, qui est décrite à la fois comme un endroit pour rencontrer de nouveaux clients potentiels et comme un moyen de se détendre en dehors des heures de travail.

[Lottie]

Rebonjour! J’ai encore plus à partager sur Paradise Planning et notre île, alors commençons par la plage ! Je trouve que les gens là-bas sont souvent intéressés par leurs propres maisons de vacances, c’est donc un endroit idéal pour rencontrer de nouveaux clients… et prendre un bain lorsque vous n’êtes pas en service. pic.twitter.com/pah6IlBXWK — Isabelle (@animalcrossing) 3 novembre 2021

Le DLC Happy Home Paradise coûte 25 $ sur le Nintendo eShop. Il est disponible en préchargement dès maintenant, pour une sortie le 5 novembre.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.