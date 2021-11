Nintendo publie quatre nouvelles publicités charmantes pour le marché japonais

Alors que Nintendo of America s’est penché sur les apparitions de célébrités dans les récentes publicités faisant la promotion de la Switch, au Japon, l’accent est un peu moins fastueux. Comme les années précédentes, les publicités pour le marché japonais mettent l’accent sur le plaisir multijoueur avec la famille et les amis, avec des résultats tout à fait charmants.

Les jeux en vedette incluent les goûts de Aventure en forme de bague, Clubhouse Games : 51 classiques mondiaux, Superstars de Mario Party, Super Smash Bros. Ultimate et Big Brain Academy : Cerveau contre cerveau. Il y a des parents et des grands-parents qui jouent avec des enfants, et bien sûr des amis qui plaisantent et jouent en ligne.

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTubeAbonnez-vous à Nintendo Life sur YouTubeAbonnez-vous à Nintendo Life sur YouTubeAbonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Il y a une belle ambiance détendue dans les bandes-annonces, visant évidemment à capturer une atmosphère décontractée de vacances / de fin d’année. Il est à noter que les modèles présentés sont tous des unités standard et Lite également – cela pourrait être dû au moment où ces publicités ont été filmées, ou potentiellement à une décision délibérée due au fait que l’entreprise a du mal à maintenir ses stocks et à répondre à la demande d’OLED au Japon.

Nous aimons certainement ces publicités, mais dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.