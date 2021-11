Les ingénieurs de Nintendo examinent le matériel Nintendo Switch pour trouver des composants alternatifs, face à la pénurie de puces dans les usines.

La situation dans les usines est plus qu’inquiétante. Vous savez déjà qu’il existe un pénurie de puces et de semi-conducteurs pour fabriquer des consoles et des gadgets électroniques, et Nintendo Switch est également concerné.

Dans le dernier rapport sur les revenus (Switch a déjà vendu près de 93 millions de consoles) le président de Nintendo a de nouveau regretté de ne pas pouvoir répondre à la forte demande pour la console hybride à travers le monde.

Shuntaro Furukawa a déclaré que la situation de pénurie de puces est loin d’être terminéemême si, heureusement, les ventes de jeux continuent d’augmenter sans subir d’impact.

Obtenez une remise de 50 % sur l’abonnement mensuel de HBO Max Spain pour toujours. Jusqu’au 30 novembre seulement.

Pour mesurer les problèmes d’approvisionnement, Ko Shiot, cadre supérieur de Nintendo, a déclaré que les ingénieurs étaient Vérification du matériel Nintendo Switch, recherche de composants alternatifs pour le faire.

En d’autres termes, vous recherchez une nouvelle façon de faire des consoles pas besoin de ces puces. La situation préoccupante a amené Nintendo à abaisser ses objectifs de production à 24 millions.

Sur le successeur hypothétique de Switch, Furukawa a confirmé que viendra au siècle présent, mais que l’hybride est encore au milieu de son cycle de vie. Il n’y aura pas de Switch Pro.

« En ce qui concerne le prochain système de jeu, nous envisageons beaucoup de choses différentes, mais en ce qui concerne le concept et le temps de sortie, il n’y a rien que nous puissions partager pour le moment. »

Du côté positif, Shigeru Miyamoto a affirmé que développement de logiciels et autres avenues de divertissement Ils n’ont pas été affectés par la situation, car il existe une large base d’utilisateurs qui possèdent déjà une Nintendo Switch.

La console hybride de Nintendo vous permet de jouer aux grands jeux de Mario, Zelda, Pokémon ou Fortnite à la fois en mode portable et à la télévision. Il dispose de 32 Go de stockage interne et comprend deux contrôleurs joy-con.

« Avec autant de consommateurs dans le monde qui ont déjà acheté une Nintendo Switch, la situation n’a pas eu d’effet majeur sur le développement de logiciels. »

Nintendo met toute la viande à la broche pour distribuer le nombre maximum de Nintendo Switch Dans le reste de l’année 2021, face à un Noël où il y aura moins de consoles que les autres années. Et pas seulement Switch, mais aussi consoles PlayStation, Xbox, graphiques, ordinateurs…

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par Ángel Morán Santiago.