Nintendo recommande certains jeux à vérifier sur le modèle Switch OLED

Image : Atlus

Le Switch OLED est déjà sorti depuis une semaine, et alors que tout le monde a essayé ses propres jeux préférés pour voir à quel point l’écran est coloré et vibrant, Nintendo a partagé ses propres recommandations sur ce qu’il faut jouer sur cet appareil.

C’est une sélection intéressante de Attaquants Persona 5, Vers l’Est et le plus récemment sorti Effet Tetris : Connecté. Bien que vous ayez peut-être déjà joué à la nouvelle version de Tetris sur le système, cela vaut peut-être la peine de suivre les conseils de Nintendo et de vérifier ces autres jeux remplis de « visuels vifs » :

@NintendoAmerica – Envie de couleurs plus vives et de grandes aventures sur votre nouveau #NintendoSwitch – Modèle OLED ? Découvrez ces jeux !

Un autre jeu qui vaut le détour est la nouvelle version de Nintendo Terreur des métroides – ce qui est aussi bon que possible en termes de titre de lancement pour un nouveau système de modèle. Nous en avons fait l’éloge dans notre critique, attribuant à la dernière sortie de Samus une note exceptionnelle de 10 étoiles sur 10.

Vous pouvez également essayer certains jeux avec des paramètres de faible luminosité tels que Âmes sombres et même DOOM 3, pour voir un autre côté de l’écran OLED. Ensuite, il y a des jeux plus colorés comme Toré 2 et Super Mario Odyssée.

Avez-vous déjà joué à l’un des jeux mentionnés ci-dessus sur le Switch OLED ? Quels jeux avez-vous remarqué vraiment pop sur le nouvel écran ? Laissez un commentaire et vos propres recommandations ci-dessous.