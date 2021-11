Nintendo reconfirme la sortie de Windows pour les principaux jeux Switch à venir

Breath of the Wild 2 toujours sur la bonne voie.

Dans le cadre du dernier rapport financier de Nintendo, la société a publié un aperçu mis à jour de son calendrier de sortie à venir.

Ci-dessous, vous trouverez une liste des versions majeures de Nintendo prévues pour la fin de 2021 et au-delà. Les informations mises à jour confirment que Zelda: Breath of the Wild 2 est toujours sur la bonne voie pour une sortie en 2022, ainsi que d’autres titres très attendus comme Splatoon 3 et Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope, et que Metroid Prime 4 est toujours » à confirmer » .

