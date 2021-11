Nintendo réduit la production de commutateurs de 20% en raison d’une pénurie de puces

Le modèle OLED Nintendo Switch déjà difficile à trouver est sur le point d’être plus difficile à trouver.Image: Nintendo

La pénurie continue de puces, qui a touché presque tous les appareils électroniques de la planète, a forcé Nintendo à lutter contre une réduction de la production. Nikkei Asia rapporte que la société basée à Kyoto fabriquera 20% de consoles Switch en moins jusqu’à la fin de son exercice, qui se termine en mars. Au total, cela représente environ 24 millions d’unités de moins.

Dans la foulée d’une année 2020 en sourdine, l’année dernière a vu une vigueur renouvelée de Nintendo et un intérêt accru des consommateurs également.

2021 a en effet été une année incroyable pour l’entreprise. En mars, Nintendo a sorti une version Switch de Super Mario 3D World de la Wii U avec un jeu court mais formidable appelé Bowser’s Fury. Ce package s’est vendu à près de 6 millions d’exemplaires. Le mois dernier, Nintendo a sorti un nouveau modèle de Switch, le modèle OLED, avec un écran plus grand et plus lumineux (mais quelques autres améliorations). Comme la PlayStation 5 de Sony et la Xbox Series X de Microsoft, il est difficile de mettre la main dessus. Le premier jeu Metroid en près de deux décennies, Metroid Dread, a atterri le même jour que l’OLED, a été salué par la critique et a battu des records de vente. Et la semaine dernière, Nintendo a mis un « nouveau » Mario Party dans le monde. Les données arrivent toujours, mais les premiers murmures suggèrent que le jeu est déjà responsable de 11 millions de fins d’amitié stupéfiantes.

Nintendo a aussi de grands projets à l’horizon. La semaine prochaine, il publiera une mise à jour massive de son très populaire Animal Crossing: New Horizons life sim. Dans quelques semaines, nous verrons des remakes totaux des deux meilleurs jeux Pokémon. En janvier, Nintendo sortira un nouveau jeu Pokémon en monde ouvert appelé Pokémon Legends Arceus. Ceux-ci seront tous suivis, à des dates actuellement non précisées, par Splatoon 3, Bayonetta 3 et une suite délirante attendue de The Legend of Zelda : Breath of the Wild. (Ne retenez pas votre souffle, mais Metroid Prime 4 pourrait également faire partie du mix un jour.)

À ce jour, la Switch a vendu près de 90 millions d’unités depuis son 2017, en bonne voie pour dépasser la référence de 102 millions fixée par la Wii de Nintendo, sortie en 2006. Mais les effets de cette dernière réduction pourraient déjà être là. Selon les données du NPD, septembre 2021 a mis fin à la séquence de 33 mois de Switch en tant que console la plus vendue aux États-Unis. Il a été délogé par la PS5.

