Nintendo réduit le prix de Switch avant le lancement du modèle OLED

VGC a rapporté que Nintendo baisse le prix de la norme Changer modèle en Europe, les détaillants affichant le prix à 259,99 £ au Royaume-Uni et à 269,99 € en Europe. C’est en baisse par rapport à 279,99 £ et 329,99 € respectivement avant cela, ce qui fait du Switch une proposition beaucoup plus abordable qu’auparavant. Le Switch Lite sera toujours à 199,99 £/200 €, et le prochain modèle OLED sera à 309,99 £/349,99 €.

Nintendo UK a confirmé à VGC que la baisse des prix visait à créer plus de stratification entre les modèles. “Nous avons modifié les prix avant le lancement de Nintendo Switch – Modèle OLED afin que les différences de prix entre chaque modèle dans le propre canal de vente au détail de Nintendo, My Nintendo Store, soient celles que Nintendo juge appropriées pour son propre magasin”, a déclaré Nintendo UK .

« Plus de quatre ans et demi après sa première sortie, la Nintendo Switch continue d’avoir une forte dynamique commerciale en Europe. Après avoir soigneusement pesé une variété de facteurs, y compris les taux de change en Europe et le lancement prochain de Nintendo Switch – Modèle OLED, nous avons décidé que le moment était venu de modifier le prix commercial européen de la Nintendo Switch.

Les ventes de commutateurs restent fortes, atteignant environ 90 millions d’unités vendues, et avec un nouveau modèle en cours dans le modèle OLED, elles ne ralentiront pas de si tôt. Nous connaissions un modèle amélioré de Switch grâce à des mois de rumeurs, le résultat étant le modèle OLED.

Il n’y a actuellement aucun mot sur le moment où la baisse des prix se produira dans d’autres territoires.