Nintendo réduit ses prévisions de ventes de Switch en raison d’une pénurie mondiale de puces

Nintendo a connu un trimestre relativement calme pour les ventes de Switch, avec 3,83 millions d’unités expédiées entre juillet et septembre. C’est une forte baisse par rapport à la même période l’année dernière, lorsque la société a déplacé 6,86 millions d’unités. Nintendo a vendu 92,87 millions de consoles Switch à ce jour.

Nintendo déclare que « l’impact prolongé du COVID-19 et de la pénurie mondiale de semi-conducteurs crée un état d’incertitude continue » et révise ses prévisions de ventes de Switch pour l’exercice en baisse de 1,5 million d’unités. La société avait précédemment prévu de vendre 25,5 millions de consoles entre avril 2021 et mars 2022, mais a désormais fixé le chiffre à 24 millions. Cependant, Nintendo ne modifie pas ses attentes en matière de revenus et s’attend en fait à ce que le bénéfice d’exploitation soit supérieur de 4 % aux prévisions précédentes. Les prévisions modifiées tiennent compte des révisions des taux de change ainsi que des prévisions de ventes de logiciels plus élevées.

Pour mettre les performances de la Switch dans son contexte, elle pourrait bien dépasser la Wii dans les ventes à vie ce trimestre de vacances en cours. La Wii est la console de salon la plus populaire de tous les temps de Nintendo et s’est vendue à 101,63 millions d’unités au total ; Nintendo a vendu 11,57 millions d’unités Switch entre octobre et décembre de l’année dernière. Si vous considérez le Switch comme un ordinateur de poche, cependant, il est toujours derrière les 118,69 millions d’unités de la Game Boy et les 154,02 millions accumulés par la DS.

Nintendo n’a pas une énorme gamme de jeux pour la saison des vacances, bien que les Superstars Metroid Dread et Mario Party déjà sortis seront pris en compte dans les chiffres de ce trimestre. Les plus grandes sorties imminentes sont des remakes de Pokémon Diamant et Perle ainsi qu’un ordinateur de poche Game & Watch sur le thème de Legend of Zelda. Un remake d’Advance Wars a été reporté au printemps 2022.