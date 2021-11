Nintendo réitère ses initiatives « ESG » sur l’environnement, la diversité et la transparence

Image : La vie de Nintendo

Le briefing détaillé sur les résultats financiers de Nintendo contient de nombreuses informations dans divers domaines, et juste à l’arrière se trouve l’engagement renouvelé de l’entreprise envers ses initiatives « ESG » – Environnement, social et gouvernance.

Il réitère certaines informations vues dans le plus récent rapport sur la responsabilité sociale des entreprises, mais mérite peut-être un autre examen. En termes d’initiatives environnementales, les objectifs de l’entreprise sont de produire des « produits respectueux de l’environnement » – cela se concentre sur la conservation de l’énergie (Switch, comme ses prédécesseurs, a une faible consommation d’énergie), « l’approvisionnement écologique », le transport efficace et « l’après-vente recyclage’.

L’aspect social comprend l’habituel « mettre des sourires sur les visages », mais entre également dans des détails plus précis. Nintendo déclare qu’il continue d’évaluer les « risques relatifs aux droits de l’homme et au travail » dans sa chaîne d’approvisionnement. En termes de lieu de travail diversifié, l’entreprise dispose d’un « système de partenariat » et vise à soutenir l’avancement des femmes dans l’entreprise.

En termes de « gouvernance », cela concerne le conseil d’administration et la direction. Le conseil d’administration a pour objectif déclaré de recruter plus de femmes et de membres en dehors du Japon, avec un tiers ou plus du conseil d’administration d’administrateurs externes.

Comment fait Nintendo dans ces domaines ? Il existe des informations tangibles sur les objectifs environnementaux et d’approvisionnement ; nous avons partagé plus de détails sur les politiques environnementales de l’été tandis que Nintendo a été félicité pour avoir évité les matériaux de conflit, bien que légèrement critiqué pour son faible effort / engagement pour atteindre cet objectif.

Dans tous ces domaines, il sera intéressant de voir comment la mise en œuvre de ces engagements par Nintendo progresse.