Nintendo rend la quête de Samus effrayante

Ravi de te revoir, Samus.Capture d’écran : Nintendo / Kotaku

S’il y a une chose que je veux des jeux Metroid par-dessus tout, c’est un sentiment d’effroi.

C’est pourquoi j’admire toujours le plus le jeu NES original. Il se sent presque hostile au joueur dans sa conception. Il n’y a pas de cartes, pas de stations de recharge sanitaire, pas d’équipements modernes pour vous aider. À cause de cela, peu importe le nombre de réservoirs d’énergie ou de packs de missiles que j’acquiers, dans Metroid, je me sens toujours en danger. En fait, je me sens comme un intrépide chasseur de primes explorant un monde extraterrestre hostile qui pourrait me détruire sans pitié à tout moment. J’aime beaucoup certains des autres jeux Metroid 2D, mais à part la terreur que Metroid Fusion a inspirée les premières fois où j’ai rencontré le clone presque imparable de Samus, le SA-X, la série n’a jamais tout à fait retrouvé pour moi ce même sentiment de danger et appréhension. Après avoir joué une heure à Metroid Dread, j’espère prudemment que ce jeu réussira.

Après une introduction qui raconte l’histoire de la saga jusqu’à présent, Samus se dirige vers la planète ZDR. Une mystérieuse transmission suggère que le terrifiant parasite X, que l’on croyait éradiqué dans Fusion, pourrait encore exister sur la planète inexplorée. Tout aussi troublant, les EMMI, des robots de recherche amicaux qui ont été envoyés pour enquêter sur le ZDR, se sont tus. Bien que l’ordinateur de son vaisseau sardonique, Adam, déconseille de prendre le contrat, Samus fait voler son vaisseau époustouflant à la surface de la planète. C’est une configuration typique pour un jeu Metroid.

Mais quelque chose d’inattendu se produit. Plutôt que de voir Samus émerger triomphalement de son navire, comme c’est maintenant la tradition de la série, nous nous dirigeons vers Samus allongé au sol, vaincu, quelque part au fond des entrailles de ZDR. Au réveil, elle se souvient de ce qui lui a botté le cul : un imposant guerrier Chozo en tenue de combat. Son identité et ses intentions sont inconnues, mais le combat laisse Samus sans la plupart de ses capacités (bien sûr), et maintenant elle est loin sous la surface de la planète, loin de son vaisseau, échouée au plus profond d’un territoire extraterrestre. Cette configuration vous laisse sur une base inhabituellement incertaine, vous sentant désavantagé et préoccupé par votre survie.

Les EMMI semblent également ravis de la voir.Capture d’écran : Nintendo

La situation va de mal en pis, cependant, lorsque vous commencez à rencontrer l’EMMI : des machines agiles et lourdement blindées qui vous chassent à vue. Quelque chose a rendu ces robots de recherche hostiles, et ils font en effet de redoutables adversaires. En fait, si désespérées sont vos chances de les vaincre au corps à corps, si vous vous faites attraper par l’un d’eux, vous n’avez qu’une seule chance de l’étourdir avec une contre-attaque. Si vous échouez, c’est un jeu instantané terminé.

Et ce compteur que vous pouvez faire n’est pas une affaire de style Arkham Asylum avec un flash révélateur et une large fenêtre de réponse. C’est comme un coup de feu dans le noir. Dans mon heure environ avec le jeu, au cours de laquelle j’ai été capturé par un EMMI à plusieurs reprises, je n’ai réussi à les contrer qu’une seule fois. Je soupçonne qu’en jouant au jeu complet, j’aurai une idée du timing et je pourrai le faire plus souvent, mais au moins Dread ne me facilite pas la tâche.

La conception de l’EMMI les rend également menaçants. Il y a une qualité calculatrice et impitoyable dans leurs mouvements, car ils passent gracieusement de la locomotion bipède à la chasse à quatre pattes. Et lorsqu’ils se déplacent, ils émettent une série de gazouillis, d’autant plus effrayants qu’ils auraient pu être mignons et attachants lorsque les EMMI étaient amicaux. Maintenant, c’est le son de votre destin qui approche.

Les EMMI ne sont pas totalement imparables, cependant, et le premier que vous rencontrez – étincelant, endommagé, rappelant un peu l’endosquelette métallique qui poursuit Sarah Connor à la fin du premier film Terminator – sert en quelque sorte de tutoriel sur la façon dont Samus peut éventuellement les vaincre. En puisant de l’énergie à partir de sources d’énergie situées dans une zone, vous pouvez temporairement acquérir la capacité de tirer une explosion de votre canon à bras si puissante que même les EMMI sont sensibles. Cependant, jusqu’à ce que vous obteniez cette capacité à renverser la situation, les rencontres avec EMMI restent des jeux tendus du chat et de la souris. Les environnements labyrinthiques vous offrent de nombreuses occasions de leur faire faux bond, mais il est également facile de se retrouver dans un coin avec peu d’espoir de s’échapper.

Il était temps, Samus ! Mega Man fait ça depuis des lustres !Capture d’écran : Nintendo

Samus est toujours aussi agile, ce qui aide à rendre vos tentatives d’échapper à l’EMMI agréables et excitantes, même lorsque le désespoir s’installe. Elle a un nouveau mouvement, le toboggan, qui semble si immédiatement faire partie de ses mouvements que vous Je me demanderai pourquoi la série ne l’a pas présenté plus tôt. Et dans une autre rupture avec la tradition, Dread retient la mise sous tension de la balle morph pendant un certain temps, ce qui m’a conduit à me sentir délicieusement frustré alors que j’ai rencontré tant de vides sanitaires dans lesquels j’aurais pu grimper ou rebondir si seulement j’avais été ballin ‘. Je suis heureux que les concepteurs de Dread ne se soient pas sentis obligés de s’en tenir au modèle Metroid typique à cet égard; cela me donne espoir que le jeu puisse continuer à prendre des risques et à défier mes attentes.

Je suis moins enthousiasmé par les objectifs narratifs apparents de Dread. Votre première rencontre avec le guerrier Chozo, ainsi que de nombreuses sorties promotionnelles de Nintendo menant à la sortie du jeu, suggèrent que ce jeu pourrait faire beaucoup d’explications sur le Chozo, sur le passé de Samus, sur la tradition Metroid. Je pense que les histoires Metroid sont à leur meilleur lorsqu’elles sont les plus simples. L’une des raisons pour lesquelles le moment dans Super Metroid dans lequel le bébé metroid se sacrifie pour sauver Samus est si emblématique est sa simplicité, et Samus est à son plus cool quand elle est enveloppée de mystique. Les efforts de la série pour compléter sa trame de fond et le mythe plus large se sont souvent sentis maladroits et inutiles. Je garde l’esprit ouvert – Dread peut certainement explorer ce territoire narratif de manière élégante et qui préserve un sens du mystère – mais je suis un peu sur ses gardes, dans le sillage de certains récits Metroid antérieurs.

Mon temps très limité avec Dread a été consacré à un modèle Nintendo Switch – OLED (c’est son nom officiel), ce qui est probablement exactement ce à quoi vous vous attendez si vous avez déjà vu un écran OLED sur un téléviseur, un téléphone ou une PlayStation Vita. C’est lumineux et frappant, et l’écran légèrement plus grand (7 pouces, contre 6,2 sur un Switch standard) est une belle mise à niveau. J’aime particulièrement les Joy-Cons blancs avec lesquels le modèle OLED est livré, ils confèrent à l’appareil un look épuré et futuriste. Cependant, la différence n’est pas si drastique que vous passerez à côté si vous jouez à Dread ou à tout autre jeu Switch sur votre Switch existant et parfaitement fonctionnel.

Il reste à voir si Metroid Dread peut maintenir le sentiment troublant de cette première heure d’être à cran dans un environnement hostile et mortel. Que ce soit le cas ou non, je suis heureux que cela essaie au moins de redonner à Metroid un sentiment d’hostilité, en vous opposant à des ennemis que vous ne pouvez pas maîtriser et en vous bloquant loin du confort familier de votre vaisseau. Cela fait 19 ans depuis le dernier jeu Metroid 2D original, mais j’attends encore plus longtemps pour ressentir à nouveau ça.