Nintendo retarde les remakes d’Advance Wars 1+2 Switch jusqu’en 2022

Le jeu Nintendo Switch le plus populaire de la saison est le dernier à être touché avec un retard. Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp ne sortira pas avant le printemps 2022, a révélé Nintendo ce matin, bouleversant ainsi mes projets de vacances.

« Le jeu a juste besoin d’un peu plus de temps pour un réglage fin », a tweeté la société. « Vous allez bientôt vous battre avec Andy et ses amis ! Merci pour votre patience. » Révélé comme une belle surprise à l’E3, les remakes d’Advance Wars devaient initialement arriver sur Switch le 3 décembre, complétant ainsi la programmation incroyablement forte de Nintendo pour l’automne 2021.

Emballant le premier jeu avec Advance Wars 2: Black Hole Rising, les remakes «à partir de zéro» visaient à conserver l’esthétique charmante basée sur les sprites des originaux, tout en ajoutant de nouveaux graphismes 3D. Je ne peux pas dire que je suis fan des nouveaux visuels, mais il en faudrait plus pour m’empêcher de passer des heures dans les classiques de la stratégie au tour par tour, comme si c’était encore une fois en 2001.

Malheureusement, moi et d’autres devront attendre un peu plus longtemps. Il n’est pas non plus complètement rassurant que Nintendo n’ait pas de nouvelle date à fournir aujourd’hui, et les remakes ont plutôt été relégués à une vague fenêtre de sortie. L’année fiscale de Nintendo se termine le 31 mars 2022.

Advance Wars 1+2 n’est cependant pas le seul jeu à être repoussé de nos jours. Rainbow Six Extraction devait également arriver cet automne, mais vise maintenant le début de l’année prochaine. Les versions PS5 et Xbox Series X/S de Cyberpunk 2077 et The Witcher 3 ont également été repoussées cette semaine. Et Elden Ring devrait maintenant arriver en février au lieu de janvier comme prévu précédemment.

Ce mois-là, il y avait déjà beaucoup trop de jeux à sortir. Heureusement, le printemps 2022 ne commence qu’en mars.