Nintendo retire le jeu Mario NFT de YouTube

Un autre jeu de fans de Mario semble être sur le point de mordre la poussière, mais cette fois personne ne verse de larmes. La plate-forme 1up est un système de crypto-monnaie qui a débuté plus tôt cette année, mettant apparemment en vedette une bataille royale de droits d’auteur d’entreprise et d’œuvres d’art volées. Maintenant, il a enfin attiré l’attention de Nintendo.

Se présentant comme une « plate-forme de rétro-gaming pour tous ceux qui utilisent les NFT comme bonus », 1up a été conçu plus tôt cette année, alors que les passionnés de crypto-monnaie tentaient de transformer une vague de battage médiatique autour des NFT (JPEG destructeurs de l’environnement) en une nouvelle arnaque lucrative. La plate-forme a décrit le pitch dans un article de septembre sur Medium comme quelque chose qui « amènerait Mario et ses amis à la blockchain », avec « un concept Battle-Royale en 2D basé sur des jeux rétro classiques que nous connaissons et aimons tous ».

En théorie, les joueurs gagneraient des NFT en les pariant sur les matchs d’un jeu de plate-forme multijoueur, puis en concourant pour gagner. Une version bêta a été mise en ligne plus tôt ce mois-ci à laquelle des personnes réelles semblaient participer. 1up a commis l’erreur de tweeter des images de celle-ci la semaine dernière, attirant cependant l’attention des fans de Mario qui ont commencé à taguer Nintendo et d’autres dans les commentaires, en envoyant quelques des premiers utilisateurs de la plate-forme dans une panique à l’idée de redéfinir le jeu le plus rapidement possible.

L’utilisateur et artiste de Twitter jycompany_ a remarqué hier qu’une vidéo YouTube du projet avait été supprimée à la demande de Nintendo. Il semble que ce ne soit qu’une question de temps avant que le reste du projet ne soit verrouillé d’une manière ou d’une autre. 1up et Nintendo n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

« Très bien, tant pis pour rester en mode furtif et le développer tranquillement… il semble que vous ayez été beaucoup trop bruyants trop tôt et que vous avez attiré l’attention de Nintendo of America [crying laughing emoji] », a écrit l’administrateur du projet, Link, sur sa chaîne Telegram.

Certains utilisateurs ont exprimé leur scepticisme quant à ce que cela signifierait pour leur investissement initial dans la plate-forme, faisant rage contre les « simps » de Nintendo qui l’avaient dénoncé à l’entreprise. D’autres ont affirmé que cela apporterait une publicité bien nécessaire.

« Plus de gens voudront soutenir la plate-forme comme un gros majeur pour Nintendo, tout le monde aime l’outsider », a écrit une personne. « Un procès contre Nintendo projetterait cette merde dans l’espace », a écrit un autre.

Le programme Mario NFT n’aurait peut-être pas été la cible de tant de colère s’il n’avait pas prétendument arnaqué d’autres artistes. Selon jycompany_, les sprites du jeu et la page d’accueil du projet ont été volés. Certaines parties du jeu lui-même semblaient l’être également, présentant une ressemblance frappante avec le jeu de fans existant Mario Royale (qui a précédé le jeu Super Mario Bros. 35 battle royale de Nintendo).

Le jeu douteux de 1up n’est pas le seul projet Mario NFT. Il y a aussi Mario World Fan Coin, un réseau apparent de « nerds amoureux de Mario qui ont créé le premier marché Defi dédié aux fans de Mario et à d’autres jeux Nintendo, ainsi qu’un jeu de plate-forme NFT sur le BSC ! L’ironie est que, selon leurs défenseurs, tout l’attrait des NFT est qu’ils sont des objets numériques uniques, souscrits par leurs créateurs originaux.

J’espère que vous en avez autant marre que moi d’entendre parler des TVN. Malheureusement, il ne semble pas qu’ils disparaissent de sitôt, car de plus en plus de sociétés de jeux vidéo tentent de publier leurs propres versions officielles. Si Shigeru Miyamoto sort un jour de vrais Mario NFT, je navigue vers le coucher du soleil et je ne reviens jamais.