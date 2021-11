Nintendo révèle l’âge des joueurs de Nintendo Switch, et les 41 ans sont plus nombreux que les mineurs, entre autres curiosités | Jeux

Nous avons tendance à supposer que les joueurs Nintendo sont en moyenne plus jeunes que les joueurs PS5 ou Xbox. Mais les chiffres réels racontent une autre histoire…

Traditionnellement, Les consoles Nintendo se concentrent sur les enfants et les familles. Nintendo elle-même se définit comme une entreprise de jouets qui crée des jouets pour le plaisir.

C’était le cas il y a quelques années. Mais avec la Nintendo Switch, il y a eu un changement de décor. Les premières publicités de la console, avec des jeunes et des adultes jouant avec elle, et où de petits enfants étaient montrés, il était déjà clair le nouveau cible d’âge de la compagnie.

Cette nouvelle approche semble avoir porté ses fruits. Nintendo a révélé pour la première fois l’âge des joueurs de Nintendo Switch, dans un graphique qui montre de nombreux faits surprenants :

Comme on le voit les joueurs de plus de 18 ans surperforment, de loin ceux de moins de 18 ansré.

Le plus grand nombre de joueurs est concentré dans le bar les 21 ans, et le pic se situe entre 20 et 30 ans.

Mais les joueurs vétérans ont également un poids important. Par exemple, les joueurs âgés de 30 à 42 ou 43 ans sont plus nombreux que les moins de 18 ans.

Et bien que logiquement le nombre diminue avec l’âge, on voit comment les bars entre 55 et 60 ans ont un nombre important de joueurs.

Un autre fait curieux est qu’il y a un premier pic entre 8 et 12 ans, mais il y a une légère baisse à l’adolescence, pour remonter à partir de 18 ans.

La raison pour laquelle Nintendo Switch a parié sur les adultes est simple : ils peuvent acheter une console eux-mêmes, les enfants uniquement pour les anniversaires ou Noël, et oui les parents acceptent…

Et les chiffres lui donnent raison : La Nintendo Switch dépasse déjà les 90 millions de consoles vendues.

Nouvelle version de la console phare de Nintendo, désormais avec un écran de type OLED 7″, 64 Go de stockage et dans un nouveau coloris blanc.

Le graphique nous montre une autre information surprenante. En bas, nous voyons les jeux les plus joués dans chaque groupe d’âge. Cela surprend que Zelda : Breath of the Wild est le jeu de choix entre 5 et 10 ans, quand c’est un jeu profond, complexe, et avec beaucoup de dialogues…

Les jeunes préfèrent des jeux en ligne comme Mario Kart 8 ou Splatoon 2, tandis que la quarantaine reste avec Pokémon, et à partir de 50 ans, avec les jeux d’exercices, et avec Animal Crossing.

Surtout, ces données brisent un vieux tabou qui n’était plus vrai il y a des décennies : les jeux vidéo ne sont pas réservés qu’aux enfants.

Au 21e siècle, ils sont devenus divertissement mondial sans âgecomme des films, de la musique ou la lecture de livres.

Si vous envisagez d’acheter une console, nous vous recommandons notre test complet de la Nintendo Switch OLED.