Nintendo révèle trois autres planches classiques pour les superstars de Mario Party

Le mois prochain s’annonce assez chargé sur le front des jeux, et si les goûts de Terreur des métroides et le modèle Switch OLED ne suffit pas déjà, vers la fin octobre, nous obtenons Superstars de la fête de Mario.

Le jeu canalise de nombreux jeux et plateaux classiques des premières entrées de Mario Party et lors du dernier Nintendo Direct, nous avons eu un aperçu du retour de plusieurs planches classiques de l’entrée N64.

Ces planches incluent Woody Woods, Yoshi’s Tropical Island et Horror Land. Il y aura aussi un mode mini-jeu ‘Mt. Mini-jeux – comprenant un cours de survie compétitif, un cours multijoueur coopératif, un cours de match par tag et plus encore. Voici un aperçu :

Bois boisés

L’île tropicale de Yoshi

Terre d'horreur Trois autres planches de l'ère Nintendo 64 rejoignent Space Land et Peach's Birthday Cake dans #MarioParty Superstars ! Dirigez-vous vers Mt. Minigames pour des mini-jeux d'action et une variété de parcours ! Disponible le 29/10 sur #NintendoSwitch.

