Nintendo s’associe à Christina Aguilera pour la dernière publicité sur Switch

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Il semble que vous ne puissiez pas balancer un Joy-Con (avec la dragonne soigneusement appliquée, bien sûr) aujourd’hui sans tomber sur une promo de célébrité pour le Switch. Le dernier à apparaître vient de Nintendo of America, recrutant l’interprète Christina Aguilera et sa famille pour une autre publicité ‘My Way’ faisant la promotion du système.

Il ne prétend raisonnablement pas que la chanteuse communique avec sa famille via le chat vocal de l’application Switch Online, mais affiche plutôt des appels vidéo et vocaux sur son téléphone. Il y a un peu de coopération en ligne, un joueur unique et un multijoueur local, ainsi qu’un modèle OLED – considérez toutes les cases marketing cochées !

Cela nous semble être une publicité parfaitement acceptable et aide à montrer une variété de jeux familiaux sur le système.

Faites-nous savoir ce que vous en pensez – comme toujours – dans les commentaires ci-dessous.