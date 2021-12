Nintendo s’engage à améliorer la diversité et à embaucher plus de femmes managers

Suite aux commentaires internes du président de Nintendo of America Doug Bowser plus tôt ce mois-ci au sujet d’allégations d’inconduite sexuelle et de discrimination chez Activision Blizzard, Nintendo a mis à jour son document de gouvernance d’entreprise aujourd’hui avec un nouvel engagement à « augmenter la proportion de femmes occupant des postes de direction » dans l’ensemble de l’entreprise. .

Le document mis à jour, repéré pour la première fois par NintendoLife, comprend une nouvelle section sur les efforts de diversité et d’inclusion dans l’entreprise. Alors que Nintendo dit qu’il embauche uniquement sur la base de « compétences et compétences » et qu’il n’a pas d’« objectifs spécifiques » pour la nomination de femmes à des postes de direction, il s’efforcera d’augmenter les taux actuels.

Voici le raisonnement :

[A]En tant qu’entreprise mondiale engagée dans le secteur du divertissement, qui se caractérise par une diversification croissante des besoins et des préférences des clients, il est essentiel que nous tirions parti des talents d’une main-d’œuvre diversifiée. Par conséquent, nous nous engageons à respecter la personnalité et les forces de chaque employé, y compris les employés de nos filiales à l’étranger, et à développer un environnement où les employés d’origines diverses peuvent maximiser leur potentiel. Dans le cadre de ces efforts, nous recrutons des femmes et créons un environnement dans lequel les femmes peuvent construire des carrières réussies.

Dans le cadre de cet engagement, Nintendo a également révélé que seuls 23,7% des managers de l’entreprise sont des femmes dans le monde, et seulement 4,2% lorsque vous regardez spécifiquement Nintendo Co., Ltd au Japon. C’est d’autant plus remarquable que la majeure partie du développement créatif et de la prise de décision de l’entreprise a lieu à son siège social de Kyoto. Nintendo n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la façon dont cela augmenterait ces chiffres.

La nouvelle poussée autour de la diversité des genres en particulier survient alors que l’éditeur de Call of Duty, Activision Blizzard, continue de compter avec les retombées d’un procès en Californie alléguant un harcèlement sexuel et une discrimination généralisés et des rapports continus d’inconduite et de mauvais traitements au travail.

L’enquête la plus récente, publiée plus tôt ce mois-ci par le Wall Street Journal, a conduit Bowser et d’autres dirigeants de jeux à envoyer des e-mails internes au personnel critiquant les actes répréhensibles présumés de l’entreprise et sa réponse.

« Avec vous tous, j’ai suivi les derniers développements avec Activision Blizzard et les rapports en cours de harcèlement sexuel et de toxicité dans l’entreprise », a déclaré Bowser au personnel dans un e-mail. « Je trouve ces récits angoissants et dérangeants. Ils vont à l’encontre de mes valeurs ainsi que des croyances, des valeurs et des politiques de Nintendo.

Il aurait également déclaré que Nintendo, en coopération avec le groupe de lobbying des jeux vidéo de l’ESA, avait commencé à travailler pour des positions plus dures contre le harcèlement et les inconduites au travail dans l’industrie. « En tant qu’association de l’industrie, l’ESA convoque ses entreprises membres pour créer un dialogue et façonner des actions afin de garantir que ces convictions se concrétisent », a déclaré le groupe au journaliste d’Axios, Stephen Totilo, dans un communiqué la semaine dernière, lorsqu’on lui a demandé de préciser les actions qu’il prenait.

Alors que de plus en plus de voix ont sauté dans le train des allégations très perturbées par Activision-Blizzard, peu de personnes en position de pouvoir ont donné des détails sur ce qu’elles feraient pour changer les choses à l’avenir, y compris dans leurs propres entreprises.