Nintendo serait sur le point de proposer des jeux Game Boy et Game Boy Color sur Switch Online

Nintendo est peut-être enfin prêt à apporter sa bibliothèque de jeux portables sur Nintendo Switch – les titres Game Boy et Game Boy Color rejoindront bientôt les plus de 100 jeux NES et SNES qu’il propose via son service d’abonnement Switch Online, selon les rumeurs du Podcast “Nate the Hate”, corroboré par Nintendo Life mardi et maintenant à nouveau vendredi par Eurogamer. Ce n’est pas tous les jours que nous voyons une rumeur Nintendo aussi forte.

On ne sait pas quels titres pourraient arriver, et je ne m’attendrais pas nécessairement à ce que vos favoris figurent parmi eux, en particulier pour commencer. Nintendo a organisé très lentement ses bibliothèques NES et SNES pour Switch, certaines d’entre elles sont des coupes assez profondes, et de nombreux titres comme Earthbound, Chrono Trigger et Super Mario RPG sont toujours MIA deux ans plus tard.

Mais il est tout à fait logique que Nintendo intensifie le contenu plus classique, en particulier maintenant que le Switch est bien dans sa vie et Nintendo regarde ses concurrents capitaliser sur les remakes, les remasters et les correctifs de nouvelle génération qui rendent les jeux plus anciens plus beaux et donnent leurs nouvelles consoles une vie supplémentaire.

Cela signifie-t-il qu’il n’y aura pas de Game Boy Classic Edition ?

Pendant un moment, nous nous sommes demandé si Nintendo continuerait à emprunter la voie NES Classic et SNES Classic, en publiant également de jolies versions USB miniatures en édition limitée de sa Game Boy ou Nintendo 64 avec des jeux préchargés à bord. Mais le 30e anniversaire de la Game Boy est passé sans une Game Boy miniature, et nous sommes maintenant au milieu d’une pénurie mondiale de puces. J’aimerais voir plus d’opportunités pour permettre aux nouveaux joueurs de découvrir de vieux classiques, et pas seulement en termes de remakes comme Link’s Awakening (à l’origine sur Game Boy, Game Boy Color).

Espérons également Game Boy Advance, car les joueurs du nouveau Metroid Dread méritent de jouer à son incroyable préquelle Metroid Fusion, et certains des meilleurs jeux Fire Emblem jamais créés sont sortis. Oh, et le soleil d’or. Eurogamer dit que d’autres consoles au-delà de Game Boy et Game Boy Color peuvent être “sur les cartes”.

De manière amusante, Nintendo a offert cette déclaration officielle : “Nous n’avons rien à annoncer sur ce sujet.”

Quels jeux Game Boy et Game Boy Color sont sur votre liste ? Je vais avec Wario Land et Pokemon Pinball.

Switch Online coûte 4 $ par mois, 20 $ par an ou 35 $ par an pour un abonnement familial.